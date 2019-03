La Kasbah de Tazka à Tafraout inscrite sur la Liste du patrimoine culturel national

20/03/2019

La Kasbah de Tazka (Toughanj) à Tafraout, province de Tiznit(Anti-Atlas), a été inscrite sur la Liste du patrimoine culturel national, eu égard à son cachet architectural local authentique dans lequel fusionnent parfaitement matériaux de construction et paysage de la région où prédominent des pitons rocheux, indique mardi le ministère de la Culture et de la Communication.

Cette inscription rentre dans le cadre du plan d’action du ministère visant à accroître la protection juridique pour l’étendre, outre les sites archéologiques, les édifices et monuments historiques illustres, à l’architecture et lieux de la mémoire à l’échelle locale, ajoute la même source dans un communiqué, rappelant que le département de la Culture a entrepris l’inscription d’une série de sites historiques locaux sur la Liste du patrimoine culturel national.

A travers ces mesures, le ministère vise la revalorisation du patrimoine matériel et immatériel local dans l’ensemble des régions du Royaume pour la place centrale qu’il occupe dans le projet national culturel et de développement, précise le communiqué.