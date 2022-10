La Juventus respire en remportant le derby contre le Torino

18/10/2022

La Juventus, sous grosse pression après son faux-pas contre le Maccabi Haïfa (0-2) en Ligue des champions, s'est donné de l'air en remportant le derby contre le Torino (1-0) grâce à Dusan Vlahovic, samedi lors de la 10e journée de Serie A.



Le gardien des "Grenats" Vanja Milinkovic-Savic a longtemps retardé l'échéance avec des arrêts de grande classe mais a fini par céder sur un corner repris par Vlahovic (74e).

Ce sixième but en championnat du Serbe, qui rejoint les meilleurs buteurs Marko Arnautovic (Bologne) et Ciro Immobile (Lazio Rome), permet aux Bianconeri de rebondir.



Ils sortaient de deux revers contre l'AC Milan (0-2) en championnat et contre le Maccabi en C1, qui ont compromis leurs espoirs en coupe d'Europe et fragilisé la situation de l'entraîneur Massimiliano Allegri.



La Juve remonte provisoirement à la septième place, à sept points du leader Naples, laissant surtout à cinq longueurs le Torino (11e) qui avait l'occasion de passer devant son grand rival.

Après ce match capital, précédé d'une inhabituelle mise à l'isolement pendant 48 heures, les Bianconeri, privés d'Angel Di Maria de nouveau blessé, se sont regroupés au milieu du terrain pour célébrer ensemble ce réveil.



"C'était important pour nous de gagner, il faut rester constants et unis. La Juventus ne lâche jamais", a commenté Vlahovic sur DAZN. "Aujourd'hui, les joueurs ont démontré qu'ils étaient une équipe", a confirmé "Max" Allegri en saluant cette "première victoire en déplacement cette saison" après deux nuls et quatre défaites, toutes compétitions confondues.



Les tifosi juventini verront dans ce succès un signe d'espoir: c'est en battant le Torino, lors de la difficile saison 2015/16, que la Juve avait inversé le cours d'un début de saison raté puis avait enchaîné quinze succès et gagné le titre.



L'Atalanta Bergame, en soirée, a pris provisoirement la tête du classement en dominant Sassuolo (2-1). Ademola Lookman a confirmé être l'homme en forme de la "Dea": l'attaquant nigérian de 24 ans a marqué le but de la victoire (46e) après trente secondes en seconde période, lancé par le double passeur décisif du jour, le jeune Français Brandon Soppy.



Les Bergamasques étaient revenus des vestiaires regonflés après avoir égalisé dans le temps additionnel du premier acte par Mario Pasalic (45+1e), en réponse à l'ouverture du score de Sassuolo sur une somptueuse volée de Georgios Kyriakopoulos (41e).



Le revenant Domenico Berardi (56e), absent des terrains depuis fin août sur blessure à une cuisse, a failli égaliser pour les Neroverdi juste après son entrée. Mais l'international italien a vu la barre renvoyer sa frappe enveloppée (64e) et n'a pu finir la rencontre, probablement victime d'une rechute (79e).



L'Atalanta compte un point d'avance sur Naples, qui devait accueillir hier Bologne (17e). Elle en possède aussi quatre sur la Lazio (3e) et l'Udinese (4e), adversaires dimanche, ainsi que sur l'AC Milan (5e), attendu sur le terrain de l'Hellas Vérone (18e). "On n'était pas favoris avant, on ne l'est pas aujourd'hui, mais ça donne encore plus de satisfaction", a souri l'entraîneur de la "Dea" Gian Piero Gasperini.



"Je vois une équipe qui prend confiance dans le jeu et des jeunes qui grandissent en termes de personnalité, le parcours de cette équipe est incroyable", a-t-il estimé.