La Journée mondiale du théâtre célébrée en grande pompe à Marrakech

28/03/2024

La célébration officielle de la Journée mondiale du théâtre a été organisée, mercredi soir à Marrakech, dans le cadre de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024", et ce à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la culture.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la célébration de cette année a été marquée par des hommages pointus rendus aux comédiens Ahmed Chhima et Touria Alaoui, ainsi qu’au metteur en scène et dramaturge Hassan Hammouch.



Au programme de cette soirée, organisée en partenariat avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et le Conseil communal de Marrakech, figurait également la présentation de la pièce théâtrale "La Victoria", de la troupe Nicolò Accion pour le cinéma et le théâtre d’Ouled Tayma, lauréate du Grand Prix de la 23ème édition du Festival national du théâtre.



Dans une allocution lue en son nom à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que le théâtre représente l'un des piliers fondamentaux d'une industrie culturelle et créative à même de contribuer au développement et de relever tous les défis que connaît la société marocaine aux spécificités singulières et à la riche diversité culturelle.



Et de poursuivre que le ministère accorde une grande priorité au renforcement des infrastructures dédiées afin qu'elles deviennent des espaces répondant aux aspirations et ambitions des professionnels du théâtre.



Le département a organisé au printemps 2023, selon une approche associant les diverses organisations, syndicats professionnels et intervenants du domaine théâtral, une journée d'étude consacrée à la discussion de la subvention octroyée au théâtre et aux festivals dédiés à cet art, ce qui constitue un pas important dans le cadre du parachèvement des chantiers de réforme que connaît ce secteur, a rappelé le ministre.



Dans ce cadre, il a fait remarquer que la célébration de la Journée mondiale du Théâtre constitue une opportunité pour faire du théâtre marocain, aux côtés des autres arts, un vecteur de développement et une expression claire de l'identité et des questions nationales, qui sont imprégnées du commun universel et des valeurs de justice, d'égalité et de liberté.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur des arts au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Hicham Abkari, a indiqué que la célébration de la Journée mondiale du théâtre à Marrakech coïncide avec le choix de la Cité ocre comme "Capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024", un événement qui sera marqué par l'organisation jusqu'au mois de décembre prochain, de plusieurs activités culturelles.



Il a souligné que les jeunes d'aujourd'hui sont fortement impliqués dans la promotion de la pratique théâtrale, comme en témoigne la troupe "la Victoria", composée de jeunes talentueux, diplômés de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC), notant que le ministère de tutelle soutient toutes les formes artistiques et toutes les générations d’artistes.



Dans une déclaration similaire, le metteur en scène de la pièce "La Victoria", Ahmed Amine Sahel, a mis l’accent sur l'importance du soutien du ministère de tutelle au théâtre national, faisant remarquer que le théâtre exprime les aspirations et les préoccupations de la société et contribue au rayonnement touristique et au développement économique des pays.



Dans ce sens, il a relevé que la formation académique contribue de manière remarquable au développement du théâtre national aussi bien en ce qui concerne les aspects dramatiques que scénographiques, mettant l’accent sur le rôle important des médias dans le rayonnement du théâtre national.



Célébrée le 27 mars de chaque année, la Journée mondiale du théâtre est l'occasion de souligner le rôle de cet art dans la promotion du dialogue entre les cultures et les civilisations, en tant que source d'inspiration et reflet de la diversité culturelle et d'ouverture, et une partie intégrante du patrimoine culturel immatériel porteur de valeurs d'appartenance et de coexistence pacifique.