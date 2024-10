La Jordanie, le Qatar et le Guatemala réaffirment leur soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

16/10/2024

La Jordanie a réitéré, lundi à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en se félicitant du plan d’autonomie présenté par le Royaume pour résoudre définitivement le différend régional autour du Sahara.



“Nous insistons sur le respect des droits légitimes du Royaume du Maroc frère à la souveraineté sur ses terres et à son intégrité territoriale”, a souligné le représentant de la Jordanie, Ahmad Samir Habashneh qui s’exprimait devant les membres de la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.



Il a également mis en avant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain visant à relancer le processus politique dans l’optique d’aboutir à une solution réaliste et durable à ce différend régional, conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité.



De son côté, l'Etat du Qatar a réitéré, lundi à New York, son soutien au plan marocain d’autonomie, le qualifiant d’initiative "constructive" et de base "objective" pour toute solution réaliste et durable au différend régional autour du Sahara marocain.



Intervenant devant les membres de la 4ème commission de l’Assemblée générale des Nations unies, le représentant du Qatar, Jassim Al-Thani, a exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à faciliter l’aboutissement à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus mené sous l’égide des Nations unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2703, et dans le respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale.



Le diplomate a, en outre, salué les efforts déployés par l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, en émettant le souhait de voir se concrétiser une solution définitive et durable à ce différend, en faveur du renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région, ainsi que de la paix et la sécurité internationales.



Le Guatemala a réaffirmé également, lundi à New York, son soutien à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi qu’à l’initiative d'autonomie comme solution définitive au différend régional autour du Sahara marocain.



S’exprimant devant la 4ème Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, la représentante permanente adjointe du Guatemala à l’ONU, María José Castillo, a souligné que son pays “considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution négociée entre les parties, dans le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Maroc".

Elle a également réitéré l’appui du Guatemala aux efforts déployés par le Royaume en vue d’aboutir à une solution politique pacifique et durable à ce conflit régional.



Saluant les efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel pour le Sahara marocain en faveur d'une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis, la diplomate guatémaltèque a jugé “importante” la reprise du processus des tables rondes dans le même format et avec les mêmes quatre participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le "polisario".



Elle a en outre indiqué que le règlement de ce conflit artificiel est nécessaire pour la stabilité, la sécurité et l'intégration de la région du Maghreb.