La Jeunesse sportive Salmi, une jeune équipe avec de grandes ambitions

29/08/2022

Après avoir fait ses preuves en Botola Pro D1 « Inwi », l'équipe de la Jeunesse sportive Salmi (JSS) aspire à obtenir des résultats positifs lors de sa deuxième saison chez l’élite et se faire une place parmi les grands de la Botola.



Toutes les composantes de l'équipe de Had Soualem, qui effectue un stage de préparation d’une semaine à El Jadida, ont la ferme volonté de maintenir la position du club au sein des équipes de l’élite et de marquer un bon parcours, d'autant plus qu'il comporte des éléments jeunes et expérimentés. «Nous avons un objectif commun qui consiste à conserver notre position parmi l’élite de la Botola et acquérir davantage d'expérience.



Nous sommes conscients qu'il faut accorder une attention particulière à la formation et à l'investissement dans l'élément humain, car nous voulons aller loin, notamment en Coupe du Trône, si le tirage au sort nous est favorable », a affirmé l’entraîneur de l’équipe, Zakaria Aboub, dans une déclaration à la MAP.



Concernant les nouvelles recrues, "nous avons essayé, en fonction des moyens financiers disponibles, de combler les positions qui connaissent des lacunes", notant que le club a effectué un premier stage de préparation ponctué par deux matchs, dans la perspective de jouer cinq autres matchs à El Jadida avec le Hassania Agadir, Ittihad Tanger, Chabab Mohammédia, l’AS FAR et le Stade marocain.



La Jeunesse sportive Salmi devra jouer ses matchs pour le compte de la prochaine saison loin de son public au stade municipal de Berrechid, comme c’est le cas depuis cinq ans à cause du réaménagement de son stade municipal.



Le président du club, Bouchaib Bencheikh, avait présenté lors d’une conférence de presse tenue récemment, le staff technique, notamment Bouchaib Lembarki, l'entraîneur adjoint, ainsi que le nouveau maillot de l’équipe et les nouvelles recrues.



Il a affirmé que les travaux vont bientôt débuter au stade municipal pour permettre à l’équipe d’y effectuer ses entraînements, ajoutant que la JSS évolue en fonction de ses capacités financières et humaines, adressant ses remerciements à la Fédération Royale marocaine de football et au Conseil communal de Had Soualem pour leur coopération afin de réaménager le stade municipal.



Lors de ce mercato, la JSS s'est attachée les services de Mouad Mechtanim et Khalid Aït Ourkham, prêtés, respectivement, par le Raja de Casablanca et l'AS FAR, Adil Yassir, Abdelhak Zoumi (JS Kasbat Tadla), Yahya Aït Bouzid (Kawkab Marrakech), Hamza Ahmimid (Raja Béni Mellal), en plus des Sénégalais Ibrahima Séré et Tap Abdou. Le club est sur le point également d'engager l'attaquant béninois Romaric Amousou (Coton FC/Bénin), qui s'est illustré avec l'équipe nationale U23 de son pays et a remporté le titre de meilleur buteur du championnat local avec 14 réalisations et 12 passes décisives.