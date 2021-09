La JSS surprend l’ASFAR dans ses bases

C’est parti pour la 2ème journée des «Botola» Pro 1 et 2

16/09/2021

La Jeunesse sportive Salmi (JSS) s’est imposée sur la pelouse de l’AS FAR sur le score de 3 buts à 0, mercredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour la 1ère journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Les visiteurs ont surpris les Militaires dès la 6ème minute par un but de Radoane Karaoui, avant que son coéquipier Yassine Njima ne creuse l’écart sur penalty (50ème). Haytham El Bahja a scellé le sort du match avec un but à la 90ème minute. Le nouveau venu à la division d’élite du championnat national de football a signé une belle performance lors de cette rencontre avec une approche offensive qui a déstabilisé la ligne défensive de l’AS FAR.



A la faveur de cette victoire, la Jeunesse sportive Salmi décroche trois précieux points et se hisse à la première place du classement exæquo avec le Chabab Mohammedia, le Wydad Casablanca, le Difaâ El Jadida, le Hassania Agadir et le Raja Casablanca. L’AS FAR occupe la dernière place du classement aux côtés du Youssoufia de Berrechid, l’Olympic de Safi, le Rapide d’Oued Zem, le FUS de Rabat et l’Ittihad de Tanger. La 2ème journée de la Botola débutera ce vendredi avec une rencontre qui mettra aux prises le FUS de Rabat au Youssoufia de Berrechid.



Ce match est prévu à partir de 21h30 au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, sachant que samedi cette seconde manche se poursuivra avec les rencontres DHJ-HUSA (17h00), IRTSCCM (19h15) et JSS-MAS (21h30). Quant au programme dominical, il se décline comme suit : Raja-OCK (17h00), RSB-OCS (19h15) et RCOZ-WAC (21h30). Il convient de signaler en dernier lieu que le bal de la seconde journée de la Botola Pro D2 s’ouvrera également ce vendredi avec les matches qui opposeront le MAT à l’ASS et le WAF à la RCAZ. Le coup d’envoi de ces deux confrontations sera donné à partir de 17h