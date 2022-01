La Guinée suspend deux internationaux pour actes d'indiscipline

21/01/2022

Les joueurs internationaux guinéens, Seydouba Soumah et Ibrahima Sory Conté, présents avec la sélection nationale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football ont été suspendus pour "actes d'indiscipline", a indiqué dans communiqué publié jeudi la Fédération guinéenne de football FGF.



Les deux joueurs, qui sont soumis au paiement d'une amende, dont le montant n'a pas été dévoilé, sont accusés d'avoir tenu "des propos désobligeants" et d'avoir eu "des comportements inappropriés", ajoute le communiqué.



La FGF a rappelé, en outre, que les joueurs convoqués en équipe nationale avaient "l'obligation d'observer un comportement professionnel, de sorte à préserver l'image du Syli National qui reste un patrimoine national".



Avec 4 points en trois matchs derrière le Sénégal (5 points), le Syli National de Guinée est qualifié pour le second tour de la CAN . La Guinée affronte en huitièmes de finale l'équipe gambienne le 24 janvier.