La Guinée-Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire

05/02/2024

La Guinée-Bissau réitère son soutien à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira.



"La Guinée-Bissau reconnaît la souveraineté du Royaume sur l'ensemble de son territoire et s'engage à tout faire pour que cette réalité soit reconnue à l'échelle internationale", a souligné M. Pereira dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



"Nos positions sont proches et similaires dans plusieurs domaines au niveau international, notamment en ce qui concerne la question de l'intégrité territoriale du Royaume", a-t-il indiqué.



Par ailleurs, il a relevé que le Maroc et la Guinée-Bissau sont liés par une véritable amitié, appelant à renforcer davantage les liens unissant les deux pays sur les plans bilatéral et multilatéral par la voie de l'Union africaine et des Nations unies.



M. Pereira a également soutenu que son pays souhaite consolider la coopération avec le Royaume dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la formation professionnelle, le tourisme, la pêche et l'industrie, des domaines dans lesquels le Maroc jouit d'une expertise considérable.