La Guinée-Bissau et le Liberia réaffirment leur soutien à la marocanité du Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume

10/06/2022

La Guinée-Bissau a réaffirmé, jeudi à Rabat, sa position "cohérente" en faveur de la marocanité du Sahara et de l’intégrité territoriale du Royaume.



"La Guinée-Bissau maintient sa position cohérente concernant la question de l’intégrité territoriale du Maroc", a souligné la ministre des Affaires étrangères et des Communautés de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa, dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge des travaux de la 1ère réunion ministérielle des Etats africains atlantiques, tenue mercredi à Rabat.



“Nous pensons que la seule solution à la question du Sahara doit se faire dans le cadre des Nations unies”, a-t-elle insisté.



La chef de la diplomatie bissau-guinéenne a, par ailleurs, indiqué que le Maroc est un pays partenaire, formant le voeu de maintenir les “très bonnes” relations de coopération unissant les deux pays.



Elle a aussi tenu à exprimer ses remerciements au Royaume pour le soutien apporté aux étudiants bissau-guinéens dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de formation.



Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères du Liberia, Dee-Maxwell Saah Kemayah, a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc et au plan d'autonomie en tant qu'unique solution à la question du Sahara.



"La position du Liberia n'a pas changé. Il continue de soutenir le plan d'autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement le dossier du Sahara", a indiqué M. Kemayah dans une déclaration à la presse, à l'issue de ses entretiens avec, Nasser Bourita, en marge des travaux de la 1ère réunion ministérielle des Etats africains atlantiques.



"Le Liberia est un pays qui maintient sa position. Notre soutien à l'intégrité territoriale du Maroc est constant. Nous avons le plaisir d'en informer Sa Majesté le Roi, le gouvernement et le peuple du Royaume du Maroc", a-t-il affirmé.



"Notre pays soutient le plan marocain d'autonomie et continuera à le défendre, à le déclarer et à le promouvoir", a-t-il insisté.



M. Kemayah a souligné à ce propos que le Liberia réaffirme son appui constant au plan marocain d'autonomie soutenu par les Nations unies pour le règlement de la question du Sahara, ainsi que son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc et aux initiatives des Nations unies visant à résoudre ce différend régional.



Le chef de la diplomatie libérienne a aussi assuré que son pays salue les efforts entrepris dans le cadre exclusif des Nations unies pour parvenir à une solution politique, réaliste, pratique et durable à ce différend régional.



Il a fait savoir que la politique étrangère du Liberia est guidée par "notre conviction ancrée du respect de la sécurité nationale, de la souveraineté des nations et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de tous les pays".



"Ceci est fondamental dans notre politique étrangère", a-t-il assuré.