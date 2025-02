La Global Africa Business Initiative appelle à une réécriture audacieuse du récit économique de l’Afrique

10/02/2025

La Global Africa Business Initiative (GABI) a publié récemment son résumé exécutif Unstoppable Africa 2024, qui met en lumière des stratégies et des solutions transformatrices pour refaçonner la narration financière et accélérer la croissance économique de l’Afrique.



Le rapport met en exergue l’appel de la GABI en faveur du développement d’un modèle de financement inclusif pour relever les défis spécifiques à l’Afrique, en plaçant l’accent sur le financement concessionnel, en attirant les investissements du secteur privé et en mobilisant les ressources nationales en tant que mécanismes essentiels pour concrétiser le potentiel du continent.



Il souligne également l'importance pour les institutions africaines de prendre la tête de l'évolution des perceptions du risque et de soutenir des solutions financières innovantes pour réduire les risques des projets et sécuriser les investissements à long terme.

Pour sa troisième année, l’événement phare annuel de la GABI, Unstoppable Africa, s’est imposé comme le rendez-vous sur l’Afrique à ne pas manquer à New York lors de la semaine d’ouverture de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies, suscitant l’intérêt et la participation de dirigeants mondiaux.



Sanda Ojiambo, sous-secrétaire générale des Nations unies et directrice générale du Pacte mondial des Nations unies, déclare : « Le résumé exécutif GABI 2024 rend compte des résultats transformateurs de l’événement Unstoppable Africa, qui a connu un franc succès, reflétant les solutions novatrices qui ont été trouvées et les discussions à fort impact qui ont été tenues. Cet événement a joué un rôle crucial en réunissant les principales parties prenantes pour discuter et s'aligner sur ces stratégies transformatrices.



En mettant en évidence les initiatives et les partenariats clés, le présent rapport souligne notre engagement à placer l’Afrique au centre de la transformation économique mondiale. Ce n'est pas seulement le reflet des progrès réalisés, mais aussi un appel à l'action pour une collaboration et une ambition continues. Nous pensons qu’en nous alignant sur les aspirations des 17 ODD et de l’Agenda 2063, nous pouvons libérer tout le potentiel de l’Afrique et contribuer à un avenir prospère pour tous. »



Principales conclusions du résumé exécutif GABI 2024



Le rapport se concentre sur les accomplissements majeurs dans le secteur de l'énergie, telles que l'initiative Mission 300, qui vise à fournir un accès à l'énergie propre à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Il met en relief des exemples de réussite au Togo, en Mauritanie et au Ghana, où les solutions d'énergie renouvelable distribuées telles que les mini-réseaux élargissent considérablement l'accès à l'énergie aux communautés rurales et mal desservies. Le rôle essentiel des PME dans la transition énergétique de l’Afrique y est souligné, ainsi que la nécessité d’autonomiser ces entreprises en comblant les lacunes dans les connaissances en matière de finance et d’action pour le climat.



Dans le domaine de la transformation numérique, le rapport souligne l'adoption technologique rapide du continent et la jeunesse de la population en tant que moteurs clés de la croissance économique. Le document se concentre sur des programmes complets de renforcement des compétences numériques qui dotent les jeunes Africains des connaissances nécessaires pour prospérer dans une économie numérique. Le rapport rappelle le lancement d’Itana, la première zone économique numérique d’Afrique où les entreprises mondiales et panafricaines peuvent s’enregistrer en ligne, opérer à distance et accéder au vivier de talents et au marché africains.



Les industries créatives sont identifiées comme des moteurs économiques vitaux. Le rapport souligne le potentiel des secteurs dynamiques de la mode, du cinéma, de la musique et du divertissement en Afrique pour créer des emplois, stimuler le tourisme et façonner la marque africaine.



Dans le secteur du sport, le rapport souligne la nécessité de disposer d'infrastructures modernes et de créer des ligues continentales pour renforcer la croissance économique, la cohésion sociale et la diplomatie culturelle. Il met en lumière des initiatives telles que la Queens of the Continent Foundation et le NBA Africa Startup Accelerator Award, qui créent des opportunités pour les jeunes athlètes et les entrepreneurs.



Pour rappel, Unstoppable Africa s’est tenu les 25 et 26 septembre 2024 en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Avec plus de 4.000 participants (1 545 en présentiel et 2.531 en ligne), l’événement a attiré des personnalités notables, dont les chefs d’Etat et de gouvernement de la Barbade, de la Côte d’Ivoire, de la RDC, de l’Eswatini, des Pays-Bas et de la Pologne, ainsi que 14 ministres de 13 pays.



Des personnalités clés du secteur privé mondial, des chefs d'entreprise de premier plan et des icônes des secteurs du sport, de la musique et de la création ont également pris la parole et assisté à la conférence.



Cette année, la GABI tiendra la 4e édition d'Unstoppable Africa en marge de l'Assemblée générale des Nations unies au Marriott Marquis Hotel à Mid-Town Manhattan, à New York, le dimanche 21 et le lundi 22 septembre 2025.