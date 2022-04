La Gantoise de Tarik Tissoudali remporte la Coupe de Belgique

20/04/2022

La Gantoise, menée par l'international marocain Tarik Tissoudali, a remporté la 4ème Coupe de Belgique de son histoire en battant Anderlecht aux tirs au but (4- 3) en finale lundi après-midi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. La Gantoise décroche ainsi un billet pour le dernier tour préliminaire de l'Europa League. Les Buffalos se sont lancés à l'assaut dès le début de la rencontre, alertant les cages des Mauves dès la 4ème minute. Tissoudali a failli marquer à la 23ème minute, après avoir remonté toute la moitié de terrain et tenté une frappe de loin qui terminait sa course juste à côté du poteau anlderlechtois. La seconde mi-temps a débuté comme la première, avec La Gantoise qui poussait, se créant coup sur coup trois occasions, notamment par Tissoudali (54e),sans parvenir à tromper le portier adverse. Le marquoir ne bougeant plus, les 22 acteurs ont dû jouer 30 minutes de prolongations pour tenter de se départager. C'est la 4ème Coupe soulevée par les Buffalos après 1964, 1984 et 2010, en six finales disputées. Le club compte aussi un titre de champion décroché en 2015. Anderlecht, dont le compteur reste bloqué à 9 Coupes (pour 14 finales), peut encore espérer retrouver la Coupe d'Europe, via les Champions playoffs qui débuteront dimanche.