La Gambie réitère son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

24/07/2025

La République de Gambie a réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur la région du Sahara et à l’initiative d’autonomie comme la seule solution pour la résolution du différend régional autour du Sahara marocain.



Cette position claire et constante a été réaffirmée dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens tenus, mercredi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'étranger, Sering Modou Njie.



Dans ce communiqué conjoint, le chef de la diplomatie gambienne a «réaffirmé le soutien de la Gambie à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara», et «réitéré le plein soutien de la République de Gambie au plan d'autonomie marocain, comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste pour la résolution de cette question».



Le ministre gambien a, dans ce sens, «salué le consensus international croissant impulsé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en soutien au plan d'autonomie et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara», tout en rappelant «l'ouverture d'un consulat général de la République de Gambie à Dakhla depuis janvier 2020», le 1er consulat général à Dakhla.