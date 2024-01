La Gambie réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

26/01/2024

La République de Gambie a réitéré, jeudi à Dakhla, son soutien "indéfectible" à l'intégrité territoriale du Royaume et son appui à l'Initiative d'autonomie comme la seule solution "crédible et réaliste" pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.



Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l'issue des travaux de la troisième session de la Commission mixte de coopération Maroc-Gambie, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l'Etranger, Mamadou Tangara.



Dans Ce communiqué conjoint, le chef de la diplomatie gambienne a réitéré le soutien indéfectible de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



Rappelant l'ouverture d’un Consulat général de la Gambie à Dakhla en janvier 2020, M. Tangara a également réaffirmé l’appui de son pays à l’Initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend.



Il a, dans ce sens, exprimé le ferme soutien de la République de Gambie à la recherche d'une solution durable préservant l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté du Royaume du Maroc, sous l'égide exclusive des Nations Unies.