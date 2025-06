La Gambie, la Sierra Leone et le Commonwealth de la Dominique réaffirment leur soutien au plan marocain d'autonomie

Session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU

20/06/2025

La Gambie a réitéré son ferme soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, la considérant comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre le différend régional autour du Sahara.



"La Gambie continue de considérer l'Initiative marocaine d'autonomie comme le cadre le plus crédible et le plus pragmatique pour résoudre" ce conflit artificiel, a souligné la Représentante de la Gambie lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (C24) qui se tient du 09 au 20 juin à New York.



Elle a relevé que cette initiative "respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, tout en préservant une véritable autonomie" pour les populations des provinces du Sud.



La diplomate a, dans ce cadre, mis en avant le soutien international croissant à l’Initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité de l’ONU, ajoutant que cette dynamique reflète la confiance dont jouit cette solution durable.



Elle s’est, en outre, félicitée du nombre grandissant de pays qui ouvrent des représentations diplomatiques à Dakhla et Laâyoune, ainsi que de la dynamique d’investissements engagés dans les provinces du Sud.



L’intervenante a, par ailleurs, exprimé le soutien de son pays aux efforts menés sous l’égide des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique pacifique réaliste et mutuellement acceptable à ce différend régional.



La représentante de la Gambie a, enfin, salué la coopération continue du Maroc avec les mécanismes des droits de l’Homme des Nations Unies, ainsi que les initiatives du Royaume visant à améliorer les conditions de vie et l’inclusion socio-économique des populations des provinces du Sud.



De son côté, le Commonwealth de la Dominique a réaffirmé, à New York, son "plein soutien" au plan marocain d'autonomie au Sahara, le considérant comme "la base" pour une solution réaliste et pragmatique à ce différend régional.



"La Dominique soutient pleinement le plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc pour mettre fin au conflit du Sahara et le considère comme la base de la solution réaliste et pragmatique vers la stabilité et la paix dans la région", a souligné l’ambassadeur Philbert Aaron, représentant permanent du Commonwealth de la Dominique à l’ONU, lors de la session ordinaire du C24.

Il a, dans ce cadre, relevé que plus de 118 pays apportent leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie.



Exprimant le "plein soutien" de son pays au processus politique mené sous l’égide de l’ONU en vue de parvenir à une solution réaliste, pragmatique et mutuellement acceptable à ce conflit régional autour du Sahara marocain, il a souligné le rôle du Secrétaire général des Nations Unies pour faire avancer les efforts vers un règlement de cette question conformément aux recommandations du Conseil de sécurité.



Il a également évoqué le rôle de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, dans la relance du processus politique.

Le diplomate a, par là même, renouvelé l’appel de son pays à un engagement continu du Maroc de l’Algérie, de la Mauritanie et du "polisario" dans le processus des tables rondes.



L’ambassadeur de la Dominique a saisi cette occasion pour saluer le Maroc pour ses efforts visant à promouvoir le développement au Sahara marocain, en permettant d’y améliorer la qualité de vie et d’offrir de larges opportunités aux populations locales. "Le développement du Sahara s'est manifesté par l'amélioration des infrastructures et des soins de santé, de l'éducation et du logement", a-t-il ajouté.



La Sierra Leone a réaffirmé, elle aussi, devant le Comité des 24 de l'ONU, son soutien explicite à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara.



Intervenant lors de la session ordinaire de ce Comité, le Représentant permanent adjoint de la Sierra Leone, l’ambassadeur Kalilu Totangi, a souligné que cette initiative, qualifiée de sérieuse et de crédible dans les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, jouit d’un soutien international grandissant.



Le diplomate a, par ailleurs, souligné l’importance de relancer le processus des tables rondes sous le même format et avec les mêmes participants, notant que ce processus est essentiel pour notamment avancer vers une solution pacifique et durable à ce conflit artificiel.



Par la même occasion, il a salué la coopération et la coordination renforcée du Maroc avec la MINURSO, appelant les autres parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à cesser toutes les entraves à la liberté de mouvement de la Mission onusienne.



Il a en outre mis en avant les efforts continus du Maroc en faveur de la promotion du développement socio-économique dans les provinces du Sud, ainsi que son engagement constructif en matière des droits de l’Homme, y compris sa coopération notamment avec le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme.



Et de conclure en invitant toutes les parties à s’engager de bonne foi et dans un esprit de compromis, dans le processus politique mené sous les auspices du SG de l'ONU.