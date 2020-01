La Gambie inaugure son consulat général à Dakhla

09/01/2020

Après la Côte d’Ivoire et les Comores à Laâyoune, la république de Gambie a inauguré, mardi dernier, son consulat général à Dakhla, conformément à l’annonce faite le 12 décembre dernier par le ministre gambien des Affaires étrangères, Mamadou Tangara.

Alors que le Polisario et son géniteur algérien dénonçaient dans un message adressé au Secrétaire général de l’ONU, l’ouverture des consulats de Côte d’Ivoire et des Comores, Mamadou Tangara, accompagné de son homologue marocain, Nasser Bourita, ont présidé la cérémonie inaugurale du consulat général de la république islamique de Gambie à Dakhla.

Ce grand événement constitue une nouvelle victoire du Maroc dans sa bataille contre les adversaires de son intégrité territoriale, notamment l’Algérie par Polisario interposé.

D’autres pays, notamment africains, devraient leur emboîter le pas en se dotant de représentations consulaires dans nos provinces sahariennes.

L'ouverture du consulat général de Gambie dans celles-ci est conforme à la position constante de ce pays africain vis-à-vis de la question du Sahara marocain, a déclaré Nasser Bourita lors d'un point de presse conjoint avec son homologue gambien.

Il a souligné l'importance de cet événement dans l'histoire des relations solides et historiques entre le Maroc et la Gambie, des relations qui ont connu une importante évolution lors des dernières années, rappelant dans ce cadre la tenue prochaine de la commission mixte à Banjul où une série de conventions seront signées dans plusieurs domaines.

De nombreux pays ont manifesté leur intérêt pour ouvrir des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud, et réitéré leur soutien à la marocanité du Sahara, a-t-il noté.

Le chef de la diplomatie marocaine a souligné également que «l'ouverture aujourd'hui d'un consulat gambien à Dakhla et celui de l'Union des Comores à Laâyoune vient confirmer que la marocanité du Sahara est irréversible », soulignant qu'à l'instar des consulats installés à Marrakech, Casablanca ou Tanger, "il est normal que ces représentations diplomatiques soient présentes dans les provinces du Sud dans le cadre de la souveraineté du Maroc". Et d’ajouter que cette décision vient conforter également la dynamique positive que connaît la cause nationale sur la scène internationale à travers le soutien constant qu'expriment plusieurs pays à la marocanité du Sahara.

Rappelons que la cérémonie d'ouverture du consulat de la République de Gambie à Dakhla s'est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président de la région, El Khattat Yanja, et du gouverneur de la province d'Aousserd Abderrahmane El Jaouhari. Ont également assisté à cet évènement historique l'ambassadrice de Gambie à Rabat, Saffie Lowe Ceesay, le consul général de l'Union des Comores à Laâyoune, Sayed Omar Sayed Hassan, les élus de la région, les chefs des services extérieurs et les représentants des organisations de la société civile.