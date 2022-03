La France réitère son soutien au plan d'autonomie comme base sérieuse et crédible

22/03/2022

La France a réitéré, lundi, son soutien au plan d'autonomie marocain comme "base de discussions sérieuse et crédible" pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. La position de la France concernant le Sahara est "constante, en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Dans cette perspective, le plan d'autonomie marocain est une base de discussions sérieuse et crédible", a déclaré la porte-parole du Quai d'Orsay. Cette déclaration intervient après l'adoption par l'Espagne d'une position officielle reconnaissant que l'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend sur le Sahara marocain. Elle intervient également après les développements positifs ayant marqué les relations entre le Maroc et l'Espagne. "La France est attachée aux bonnes relations entre ses partenaires européens et ses voisins de la rive Sud de la Méditerranée. C'est par le dialogue que les défis communs pourront être surmontés", a souligné la porte-parole de la diplomatie française.