La France, premier investisseur au Maroc en 2023

08/08/2024

La France est le premier investisseur au Maroc au titre de l’année 2023 avec un flux net de 6,8 milliards de dirhams (MMDH), contre 3,8 MMDH en 2022, soit une hausse de 79,5%, selon l’Office des changes.



Ce flux représente une part de 61,4% du flux net total des investissements directs étrangers (IDE), précise l’Office des changes dans son rapport annuel 2023 de la balance des paiements et position extérieure globale du Maroc.



De son côté, le flux net des IDE en provenance des Emirats Arabes Unis s’élève à +2,3 MMDH en 2023 contre +2,2 MMDH en 2022, suivi de celui en provenance du Royaume Uni (+1,8 MMDH contre +2,6 MMDH), puis de l’Espagne et de l’Allemagne avec +1,5 MMDH chacun.



Le flux net des IDE au Maroc a atteint 11,1 MMDH en 2023, contre 23 MMDH en 2022, soit une baisse de 51,7% due à l’effet combiné de la hausse des dépenses à 23,5 MMDH en 2023 (+35,8%) et de la baisse des recettes à 34,6 MMDH en 2023 (-14,1%).