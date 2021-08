La France exige le vaccin aux voyageurs en provenance du Maroc

19/08/2021

Il n’y a pas que le ministère de la Santé qui s’inquiète de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. A l’extérieur, de plus en plus de pays regardent en direction du Maroc avec méfiance. Comme en témoignent la France et les Etats-Unis.



En Hexagone, le Maroc fait désormais partie de la liste des pays dits «rouges». En clair, cette décision publiée sur le Journal officiel de la République française, hier, signifie que du point de vue de la France, le Maroc est un pays où la circulation active du virus est observée avec une présence de variants préoccupants.



Une telle décision implique un changement dans les conditions d’accès au territoire français, mais pas pour les personnes immunisées. Concrètement, les voyageurs vaccinés en seront exemptés, pour peu qu’ils présentent un justificatif vaccinal, en conformité avec l’un des vaccins reconnus en France (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, Janssen). Pour que le schéma vaccinal de Janssen soit complet, les autorités françaises ont défini un délai de 28 jours après l’administration d’une dose du vaccin Janssen, et 7 jours après les autres vaccins reconnus par Matignon.



En revanche, s’agissant des personnes non vaccinées, la situation se complique. Désormais, les voyageurs en provenance du Maroc, non vaccinés, devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et observer un isolement de 10 jours à leur arrivée en France. La déclaration d'un motif impérieux devra être soutenue par un justificatif et le test PCR ou antigénique négatif devra avoir moins de 48 heures.



De l’autre côté de l’Atlantique, les Etats-Unis ont également élevé leur degré de vigilance à l’égard du Maroc. En effet, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease Control and Prevention), demande aux ressortissants américains de s'assurer “d'être parfaitement vaccinés avant de vous rendre au Maroc.” Et de rappeler que ‘’les voyageurs non vaccinés doivent éviter tout voyage non essentiel au Maroc, un pays où la propagation de l’épidémie est préoccupante, malgré un taux de vaccination de plus en plus élevé.



En effet, d’après le bilan épidémiologique de mercredi, sur les 46.396 tests effectués, 9.703 nouveaux cas ont été signalés. Soit un taux de positivité de 20,91%. 103 décès ont été enregistrés et le nombre de patients en réanimation a atteint 2.295, dont 77 sous intubation invasive. Le taux d’occupation des lits de réanimation redescend à 48,4%. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, elle se poursuit sur un rythme assez élevé.



582.260 doses ont été administrées en 24h, du mardi au mercredi, dont 220.800 premières doses et 361.460 deuxièmes doses. Au total, 16.961.675 personnes ont reçu la première dose et 12.341.745 personnes ont reçu la deuxième dose.



C.E