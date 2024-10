La Fondation du forum d'Assilah organise une opération de circoncision collective

07/10/2024

La Fondation du forum d’Assilah a organisé, vendredi et samedi à Dar Sabah de solidarité à Assilah, une opération de circoncision collective au profit d’enfants issus de milieux défavorisés, à l’occasion de la célébration de l'Aïd Al-Mawlid Annabawi Acharif.



Cette opération, qui s’est déroulée sous la supervision d’un staff médical spécialisé comprenant des médecins et des infirmiers, a bénéficié à 60 enfants âgés entre 2 et 4 ans.



La Fondation du forum d’Assilah a fourni les traitements médicaux et les médicaments nécessaires pour l’opération de circoncision, en plus d’offrir aux familles des cadeaux à cette occasion et aux enfants des habits traditionnels.



Cette initiative s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Fondation, de membres du Conseil communal, du président de la commune d’Assilah, Mohamed Benaissa, de personnalités de la ville et des familles des enfants bénéficiaires.



Il est à noter que la Fondation du forum d’Assilah, organisation non gouvernementale d'utilité publique, organise cette célébration depuis plus de 20 ans dans le cadre de ses activités sociales, qui comprennent la fourniture de soins médicaux, de médicaments et de bourses d'études, en plus de logements sociaux, des frais du Hajj et d’aides alimentaires.



La Fondation compte également parmi ses activités des formations organisées à Dar Sabah de solidarité notamment au profit d’enfants autistes, en plus de cours d’analphabétisme, de couture et broderie, de langues et d’informatique.