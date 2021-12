La Fondation du FCMT élit son nouveau bureau exécutif

30/12/2021

Le Conseil d'administration de la Fondation du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan (FCMT) a tenu, récemment, sa session ordinaire du mois de décembre, au cours de laquelle un nouveau bureau exécutif a été élu.



Les organes de la Fondation du FCMT ont été renouvelés, en s'ouvrant à des compétences connues pour leurs parcours riches et singuliers.



Il a été procédé ainsi à l'élection d'Ahmed Mjidou, nouveau directeur exécutif de la Fondation, et Abdelkrim Chiguer, responsable de la catégorie de films documentaires. Selon un communiqué de la Fondation, le Conseil d'administration a également renouvelé sa confiance à Ahmed El Housni, qui a été réélu président de la Fondation du festival, ainsi qu'à Mohamed Bouissef Rekab, en tant que vice-président de la Fondation, Sara Regragui, directrice exécutive adjointe, Driss Skaika, trésorier, Abdelkrim El Ouazzani, directeur artistique, et Abdellatif El Bazi, chargé des partenariats culturels et des publications.



Cette réunion, à laquelle ont pris part tous les membres du Conseil, y compris les partenaires locaux, régionaux et nationaux, a été l'occasion d'examiner et d'approuver les rapports moral et financier de la 26ème session, qui s'est tenue à distance, du 4 au 10 juin dernier.



A cette occasion, le président de la Fondation du festival, Ahmed El Housni, a présenté le programme initial de la 27ème édition du FCMT, qui se tiendra du 11 au 18 mars prochain, notant qu'il est temps de revenir aux anciennes traditions du festival, en retournant en salles de cinéma, non seulement pour voir des films, mais pour partager des émotions positives, et faire face à la pandémie de la Covid-19 et à la vague numérique qu'elle a provoquée.