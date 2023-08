La Fondation OCP accompagne plus de 800 coopératives marocaines et africaines

La Fondation OCP est engagée dans l'accompagnement et la formation de plus de 800 coopératives marocaines et africaines, émanant de l'ambition de la Fondation d’appuyer son écosystème et ses parties prenantes en matière d’innovation sociale, et d’impulser un nouveau paradigme pour le développement.



En effet, la Fondation OCP aspire à encourager l'échange entre les acteurs de l’écosystème de l'économie sociale et solidaire (ESS), à accompagner les chantiers phares de l’ESS au Maroc, et à développer des approches et des services innovants d’accompagnement des structures de l’ESS, et ce en l'adoptant comme axe crucial de sa démarche d’innovation sociale, souligne la Fondation.



Pour y arriver, la Fondation déploie des initiatives visant à encourager l’innovation sociale pour soutenir le développement des structures de l’ESS, renforcer le professionnalisme du secteur de l’ESS et encourager la création de coopératives féminines en tant que structures contribuant à l'autonomisation des femmes, en plus de développer les capacités et les compétences du secteur de l’économie sociale et solidaire, fait savoir la Fondation, dans une publication intitulée "Appuyer l'émergence de l'économie sociale et solidaire".



A cet égard, la Fondation œuvre à l'accompagnement de jeunes porteurs de projets coopératifs dans le cadre du programme "Jil moutadamine", au soutien de coopératives dans le cadre du programme "Lalla Moutaaouina", et à l'accompagnement et la formation de coopératives marocaines nouvellement créées dans 12 régions du Maroc dans le cadre du programme "Mourafaka".



Au détail, la Fondation précise que pour la coopérative féminine "Lalla Moutaaouina", 8 coopératives sont primées chaque année par la Fondation OCP, soit 24 coopératives au total, tandis que l'initiative "Jil Moutadamine" a connu la participation de 288 jeunes coopératives existantes et 139 porteurs de projets coopératifs.



Pour ce qui est de "Mourafaka", la Fondation fait savoir que 243 coopératives réparties sur 4 régions du Royaume ont été sensibilisées, formées et accompagnées, alors que "Rawabit" a permis la mise en réseau de 55 coopératives, des réunions de mise en réseau débouchant sur 57 opportunités de collaboration, ainsi que la constitution d’un pool de 40 experts pour la structuration de l’axe networking.



Elle s'engage aussi dans la création d’un réseau de networking au profit de coopératives à travers le programme "Rawabit", la co-organisation du Forum africain des coopératives, la création d’un marketplace solidaire "Sookoa", en plus d'un programme de formation des formateurs au profit de conseillers coopératifs, et l'accompagnement et la formation au profit de membres d’associations et de coopératives dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dont le Sénégal, Malawi, Gambie, Madagascar…

La Fondation relève, en outre, que l'économie sociale et solidaire est un levier puissant de l'innovation sociale qui peut jouer un rôle de catalyseur dans divers domaines, et met en œuvre des valeurs et des principes qui encouragent la création de solutions novatrices pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux, notant qu'au Maroc, elle est reconnue comme un pilier essentiel pour promouvoir l'inclusion sociale, l'entrepreneuriat responsable et le développement durable.



Consciente du rôle essentiel que l'innovation sociale peut jouer dans le développement durable, la Fondation OCP ambitionne d’élaborer, d’appuyer et d’intégrer des solutions novatrices, durables et inclusives pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux auxquels le continent est confronté, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'agri-business, ajoute la publication. Elle aspire à promouvoir et disséminer l’innovation sociale à travers trois missions majeures, l'empowerment, l'incubation, la capitalisation et la diffusion.