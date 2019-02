La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement dévoile ses outils pédagogiques

02/02/2019

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement a organisé, mercredi à Laâyoune, un atelier de présentation de la plateforme digitale de ses deux programmes phares d'éducation au développement durable, à savoir Eco-écoles et Jeunes reporters pour l'environnement (JRE).

L'atelier a été l'occasion de mettre en avant cet outil d'éducation à l'environnement sous forme de jeux interactifs afin de renforcer les capacités des coordinateurs du programme Eco-écoles et surtout des écoliers.

Initiée en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Laâyoune-Sakia El Hamra, cette étape s’inscrit dans le cadre d’une série d’ateliers régionaux organisés par la Fondation sur ses deux programmes d’éducation au développement durable, a déclaré à la MAP Aziz Nahya, chargé du Pôle vie scolaire au sein du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A cet égard, il a souligné que ce genre de rencontres ambitionne de renforcer les capacités des acteurs adhérents à ces programmes, notamment les cadres éducatifs, les enseignants encadrants des activités éducatives, ainsi que les élèves.

Cette initiative contribue au succès du processus de diffusion de la culture de l’éducation à l’environnement et son ancrage dans les établissements scolaires, a-t-il noté, se félicitant des "résultats positifs" enregistrés dans ce domaine au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

L’organisation de cet atelier a permis de favoriser la formation et la sensibilisation des élèves à protéger l’environnement et à développer des comportements éco-citoyens, a fait remarquer de son côté Samira Benabdallah, responsable au sein de la Fondation.

Pour Eco-école, il s’agit de présenter les outils que la Fondation a mis en place afin de "donner aux élèves une manière nouvelle et une éducation nouvelle pour une meilleure protection de l’environnement" à travers la manipulation pratique des écoliers de la plateforme digitale en trois dimensions (3D) concernant les thématiques du programme comme l'eau, l’énergie, les déchets et les changements climatiques, a-t-elle expliqué.

L’objectif de ce programme est d'encourager les élèves à jouer un rôle actif, à évaluer leur lieu de vie commun et à remédier aux différents problèmes environnementaux qu'ils rencontrent au sein de leurs établissements, a ajouté Mme Benabdallah.

En outre, elle a relevé que le programme JRE, qui s’adresse aux collégiens et lycéens, vise à sensibiliser les jeunes à des problématiques environnementales locales, en enquêtant et menant des investigations journalistiques à travers des reportages écrits ou photographies.

L'édition 2018-2019 du programme qui a pour thème "L'agriculture durable" cherche ainsi à inculquer auprès des générations montantes les valeurs de l’éco-citoyenneté à travers la pratique du journalisme, a-t-elle indiqué.