La Fondation Mohammed VI des champions sportifs compte désormais 1000 membres

07/12/2021

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs a atteint le chiffre symbolique de 1.000 membres, tous des champions qui ont hissé haut le drapeau du Maroc, issus de 31 fédérations sportives.



Ce chiffre n'a pu être réalisé que grâce au dévouement et au travail inlassable des membres bénévoles du conseil d’administration, indique la Fondation dans un communiqué, tout en exprimant sa fierté de cet exploit.



"Nous sommes conscients de notre responsabilité et de la dimension éthique qui sous-tend notre fonction, et nous mettons tout en œuvre pour faire grandir notre organisation tout en pérennisant son action et sa portée", souligne-t-on.



A ce titre, la Fondation a tenu à remercier ses partenaires de choix, notamment le ministère de la Jeunesse et de Sports, pour leur soutien, et la direction de la Marocaine des Jeux et des Sports pour son accompagnement et sa collaboration, ajoute la même source.



Fondée en 2011 sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs a pour objectif de garantir aux athlètes marocains une vie décente et honorable en fournissant l'assistance sociale nécessaire aux bénéficiaires et leurs ayants droit en matière notamment de couverture maladie et de retraite.



Elle a, également, posé les jalons d'une institution solide et porteuse d’une vision, lançant de nombreux partenariats ainsi que des actions concrètes pour mener à bien la mission qui lui a été confiée.