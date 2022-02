La Fédération internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique réitère son soutien au Maroc

21/02/2022

Le président de la Fédération internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique, Saud Al-Hujailan, a exprimé le soutien et la solidarité de la Fédération avec le Royaume du Maroc au sujet de son intégrité territoriale. Dans des déclarations rapportées dimanche par la presse locale, M. Al-Hujailan a indiqué que la Fédération organisera, dans ce cadre, une conférence internationale avec la participation de plus de 60 centrales syndicales de plus de 40 pays pour soutenir le Royaume, soulignant la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire dans le Sahara. M. Al-Hujailan a affirmé "la solidarité de la Fédération internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique avec le Royaume du Maroc dans la défense de ses droits dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale marocaines", soulignant le soutien de la Fédération à toutes les mesures prises par le Royaume sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L'initiative de la Fédération internationale des syndicats d'Asie et d'Afrique intervient au moment où l'Union interparlementaire arabe a réitéré vendredi ses positions en faveur de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire national, insistant sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc conformément aux résolutions de la légitimité internationale y afférentes.