La Fédération Royale marocaine de golf tient à Rabat ses AGO au titre de 2021 et 2022 et une AGE

09/05/2023

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a tenu, jeudi à Rabat, ses Assemblées générales ordinaires (AGO) au titre des années 2021 et 2022, ainsi qu'une Assemblée générale extraordinaire (AGE).



Selon un communiqué de la FRMG, ces Assemblées générales, convoquées par le Président de la Fédération Royale marocaine de golf, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ont été présidées par le 1er vice-président délégué de la Fédération, Maître Mustapha Zine.



A l'ouverture de cette réunion, M. Zine a procédé à la lecture d’une allocution de SAR le Prince Moulay Rachid, qui a fait le bilan des 4 dernières années, relève la même source.



Son Altesse Royale a félicité à cette occasion l’ensemble de la communauté golfique, pour le soutien apporté à plus de 840 familles en situation précaire travaillant dans le golf, et ce dans le cadre du fonds de solidarité mis en place par la FRMG durant le confinement sanitaire, ainsi qu’aux jeunes joueuses/joueurs pour leurs performances sportives historiques qui ont hissé haut le drapeau marocain en 2022, notamment les succès de Ines Laklalech au Ladies European Tour, la victoire au Championnat d’Afrique d’Intissar Rich et de l’équipe nationale amateur, et la participation de Malak Bouraeda à l’US Women’s Open des Etats-Unis d’Amérique.



SAR le Prince Moulay Rachid a également loué les efforts de tous, qui ont permis d’augmenter la base des pratiquants de 23% dont 27% de jeunes, d’augmenter la pratique féminine de 34% et l’ouverture de 17 structures académiques dont 5 First Tee et 12 académies de golf.



Grâce à l’accord de la FRMG avec la PGA France pour la formation des entraîneurs, 85% des enseignants ont pu en bénéficier. Un partenariat stratégique avec l’OFPPT a également permis de lancer plusieurs actions de formation aux métiers du golf et à la reconversion des joueurs.



Suite à l’organisation de l’IGTM en 2019 à Marrakech par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) à laquelle la FRMG a participé ainsi que l’organisation de plusieurs événements golfiques internationaux au Maroc, le Royal & Ancient (R&A) a cité le Maroc comme étant un marché majeur dont le golf est un moteur de croissance touristique.



"Un travail continu se fait en collaboration avec l’ONMT pour la promotion du Maroc en tant que destination golfique de choix ce qui a, entre autres, permis à la FRMG d’être sélectionnée pour l’organisation du WATC, championnats du monde par équipes amateur, en 2027", note le communiqué.



Lors de son discours, Son Altesse Royale a insisté sur l’urgence de la préservation des ressources hydriques et signalé que la FRMG n’organise plus de compétitions fédérales dans les clubs qui arrosent avec des eaux conventionnelles.



En guise de conclusion, SAR le Prince Moulay Rachid a insisté sur "le golf comme levier de développement et de création d’emplois".



Durant cette réunion, les membres de l’Assemblée ont procédé à l’arrêté des comptes, à la discussion des rapports moraux et financiers des exercices 2021 et 2022, ainsi qu’à la présentation du plan d’action de 2023 et du budget y afférent.



A cette occasion, les rapports moraux et financiers des deux années ont été validés suite à la présentation par les commissaires aux comptes des rapports d’audit.

L'AGO 2022 a également approuvé le plan d'actions et le budget prévisionnel pour 2023, axés essentiellement sur le développement du golf marocain.



La FRMG ambitionne notamment de former de jeunes talents, promouvoir des tournois internationaux et construire de nouvelles infrastructures.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a approuvé l'admission d'un nouveau membre, l'Association Palm Golf Casablanca, ainsi que le maintien des montants de cotisation annuelle et d'affiliation d'association.



Lors de l'AGE, les membres ont validé les nouveaux statuts de la FRMG, conformément aux statuts types des fédérations, en vertu de la loi 30/09 ainsi que le règlement intérieur.



En outre, il a été procédé à la nomination d’un nouveau bureau lors de l’AGO 2022.

La liste des membres du nouveau bureau se présente comme suit:



• Maître Mustapha Zine : 1er Vice-Président Délégué

• M. Hassan El Mansouri : 2ème Vice-Président Délégué

• M. Abdellatif Idmahamma : Secrétaire Général

• M. Rachid Sefrioui : Secrétaire Général Adjoint

• M. Ali Bensouda : Trésorier Général

• Mme Laila Bensouda : Trésorier Général Adjoint

• M. Jalil Benazzouz : Assesseur

• Mme Rajaa Bouzoubaa El Hasnaoui : Assesseur

• Pr Amine El Hassani : Assesseur

• M. Riad Laissaoui : Assesseur

• M. Omar Lamrini : Assesseur

• Mme Imane Laaroussi : Assesseur

• M. Saad Laachfoubi : Assesseur

• M. David Toledano: Assesseur



Le 1er vice-président a remercié SAR le Prince Moulay Rachid pour la confiance accordée au nouveau bureau du comité, a exprimé sa gratitude envers les membres de l'Assemblée générale pour leur confiance et félicité le nouveau bureau du comité.



"La FRMG poursuivra inlassablement son travail pour promouvoir et développer le golf au Maroc, en soutenant les golfeurs à tous les niveaux et en contribuant ainsi à la croissance du sport dans le pays. L'appui de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et l'implication de l'ensemble des membres de la FRMG constituent autant de gages de réussite pour cette noble mission", souligne le communiqué de la Fédération.



A la fin de cette réunion, la Fédération Royale marocaine de golf a donné lecture du message d’allégeance adressé par Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.