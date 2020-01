La Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat s’offre une chaire Abdallah Laroui

10/01/2020

La Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat a lancé, mercredi, la chaire Abdallah Laroui, qui se veut une plateforme scientifique pour l'organisation de forums académiques mobilisant l'ensemble des acteurs intéressés par les domaines philosophiques et les questions de civilisation.

Initiée en collaboration avec l'Institut du monde arabe à Paris, cette chaire constitue un espace d'expression qui illustre l'expansion de l'école Laroui et part de l'importance de la pérennisation des grands projets de pensée, en en faisant des thèmes de recherche impliquant les multiples acteurs concernés.

S'exprimant à cette occasion, le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat, Jamal Eddine El Hani a estimé que le lancement de la chaire Abdallah Laroui n'est pas seulement une occasion de reconnaître le droit des intellectuels vis-à-vis de leur patrie, mais également une incarnation d'une culture de loyauté et de valeurs de reconnaissance envers ceux qui ont servi les enjeux du développement et de la modernité et qui ont contribué à réunir les conditions de la renaissance culturelle et civilisationnelle du Maroc.

"Le docteur Abdallah Laroui n'est pas seulement un enseignant universitaire, un chercheur ou un théoricien dans le domaine de la pensée philosophique, mais il est également un historien et un écrivain, et avant tout un penseur", a-t-il indiqué, ajoutant qu'il a marqué l'histoire contemporaine du Maroc avec son projet scientifique moderne, à travers ses productions académiques diverses et variées.

M. El Hani a, en outre, souligné que les œuvres d'Abdallah Laroui ont dépassé les frontières nationales, grâce à la traduction de ses livres en plusieurs langues, ajoutant que ses livres sont enseignés dans les grandes universités internationales. Le lancement de la chaire Abdallah Laroui a été marqué par une conférence donnée par ce penseur, en présence d'une pléiade d'universitaires, de chercheurs, d'étudiants et d'intellectuels.