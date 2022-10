La Faculté de médecine de Fès et la web TV "STV" lancent un programme de diffusion des connaissances et des pratiques en promotion de la santé

07/10/2022

La Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès (FMPMDF), relevant de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah et "Sihatitv.ma" (STV), la web TV de l'information digitale vers les professionnels de la santé et le grand public, ont lancé dernièrement un programme de diffusion des connaissances et des pratiques en promotion de la santé, baptisé "Bien naître et grandir pour mieux vieillir".



Dans un communiqué conjoint, la FMPMDF et STV ont souligné que la mise en place de ce programme est née d'une volonté commune des deux partenaires de faire progresser autrement la santé et le bien-être au Maroc, notamment en intervenant sur les déterminants de la santé et du bien-être, le plus en amont possible, même avant l'installation de certains facteurs de risque, ajoutant que cette initiative citoyenne s'inscrit dans un contexte sanitaire national et international particulier.



"En effet, face aux défis imprévisibles en matière de santé, que ce soit en raison du vieillissement de la population, de la recrudescence des maladies chroniques à tous les âges de la vie, de l'émergence de maladies infectieuses, ou encore de l'impact des changements climatiques et des modes de vie malsains, de la montée en puissance d'internet et des réseaux sociaux comme moyen de communication en santé, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) en santé des professionnels de la santé et des médias devient un impératif incontournable", a expliqué Pr. Sidi Adil Ibrahimi, doyen de la FMPMDF, cité dans le communiqué.



"Un bon médecin, c'est un médecin engagé et responsable socialement. Dans cette optique, contribuer à répondre au mieux au droit d'accès à une information médicale fiable est aussi l'une des raisons d'être de sa profession. Le partenariat +Médias et professionnels de la santé+, au même titre que le programme +Bien naître et grandir pour mieux vieillir+ revêtent ici une importance cruciale. Ils sont le socle de tout échange fluide et efficient visant l'instauration de normes et de comportements pour la préservation et l'amélioration de l'état de santé des Marocains", a-t-il poursuivi.



Pour sa part, Dr. Mohamed Filali, directeur de STV, a estimé qu'avec ce partenariat, le monde de la santé et celui des médias s'unissent pour ajouter une bonne santé et une bonne qualité de vie aux années de vie des concitoyens marocains, estimant que ce partenariat devrait inciter à initier des réflexions collectives sur les stratégies multisectorielles cohérentes, efficaces et équitables à mettre en place pour la prévention, le dépistage précoce, la prise en charge des maladies et la prévention de la fragilité chez toutes les tranches d'âge, et les avantages que peut apporter à l’ensemble de la société, une population en meilleure santé, plus heureuse et plus productive.



A noter qu’une première série de vidéos réalisées récemment dans le cadre du programme "Bien naître et grandir pour mieux vieillir" est accessible via STV (sihatitv.ma) et sa chaîne YouTube. Ces vidéos résument les informations essentielles et les messages de prévention à retenir sur des maladies généralement sous médiatisées et posant un réel problème tant au niveau de la prévention que de la prise en charge.