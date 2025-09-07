La FRMF rend hommage aux anciens internationaux de la Ligue Rabat-Salé-Kénitra

07/09/2025

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé, jeudi au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, une cérémonie en l’honneur des anciens joueurs internationaux ayant évolué à la Ligue Rabat-Salé-Kénitra.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de la FRMF visant à reconnaître la valeur des anciens joueurs internationaux et à valoriser leurs contributions au service du football national, indique un communiqué de la Fédération.



Cette rencontre, qui a constitué une occasion pour les anciens internationaux de rencontrer les joueurs actuels de l’équipe nationale ainsi que le staff technique, a permis un véritable échange intergénérationnel au sein de la grande famille du football marocain, ajoute la même source. Les joueurs honorés sont notamment Mohamed Timoumi, Abdeslam Laghrissi, Saâd Dahan, Abdelkarim Hadrioui, Abderrazak Khairi, Idriss Waddich, Hammou El Fadili, Lahcen El Weddani, Abdellah Haidamo et Mahjoub El Ghazouani.



Il s’agit également de Khalid Labied, Said Chiba, Khalifa El Abed, Noureddine El Bouhyaoui, Mohamed Boussati, Lahcen Anafalous, Mostafa Bidodane et Jamal Jebran.



Cette initiative s’inscrit dans la continuité d’actions similaires menées par la Fédération dans plusieurs villes, notamment à Oujda et Fès, conclut le communiqué.