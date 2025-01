La FRMF et les Ligues nationales tiendront leurs AG le 13 mars prochain

11/01/2025

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), réuni jeudi au siège de la Fédération à Maâmora, a fixé la date des assemblées générales (AG) de la FRMF et des Ligues nationales de football professionnel (LNFP), amateur (LNFA), féminin (LNFF) et Diversifié (LNFD) au 13 mars 2025.



Cette réunion, tenue sous la présidence du président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a été consacrée à diverses questions inscrites à l’ordre du jour, dont la préparation des prochaines AG de la Fédération et des Ligues nationales de football, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football.



M. Lekjaa a présenté, à cette occasion, le programme des compétitions et activités footballistiques prévues au Maroc de 2025 à 2030, en commençant par le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations, qui se tiendra le lundi 27 janvier 2025 à Rabat, jusqu’aux phases finales de la Coupe du monde FIFA 2030.



Le président de la FRMF a souligné que les yeux du monde seront rivés sur le Royaume, lors des cinq prochaines années, puisqu’il organisera plusieurs compétitions continentales et mondiales majeures, notamment la Coupe d’Afrique des nations à la fin de cette année et la Coupe du monde FIFA en 2030, aux côtés de l'Espagne et du Portugal.



M. Lekjaa a appelé tous les acteurs du football marocain et de la société civile à se mobiliser et à redoubler d’efforts pour assurer le succès de ces événements, fruits de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Il a également rappelé l’accord signé entre le gouvernement marocain et la Fédération internationale de football associations (FIFA), visant à établir au Maroc un bureau régional de la FIFA en Afrique.



Par ailleurs, M. Lekjaa a saisi l'occasion pour féliciter le staff technique, médical et administratif ainsi que les joueurs des équipes nationales U20 et U17 pour leur qualification aux phases finales des Coupes d’Afrique des nations des catégories.



En vue de soumettre plusieurs amendements des règlements à l’AG de la FRMF pour approbation, la réunion du comité directeur a, en outre, été l'occasion de faire un rappel des modifications discutées et validées lors de la réunion du comité directeur du 1er août 2024.



Ces modifications portent sur la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), le Code disciplinaire, le Règlement des compétitions, ainsi que le Règlement de l’affiliation.



Le président de la Ligue nationale de football professionnel, Abdeslam Belgchour, a, pour sa part, proposé d’améliorer les conditions de sécurité dans les stades en rendant les clubs responsables en cas d’actes de violence de leurs supporters. Ces clubs pourraient être sanctionnés par les instances juridictionnelles compétentes.