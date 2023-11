La FRMF et la LNFP condamnent les propos "déplacés" d'un chroniqueur radio sur le sélectionneur de l’EN

30/11/2023

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) ont condamné, mercredi, "dans les termes les plus forts" les propos "déplacés et dénués de tout fondement logique" tenus par un chroniqueur radio au sujet du sélectionneur de l'équipe nationale A, Walid Regragui.



Suite aux déclarations "mensongères et imaginaires" ayant émané de Hamza Bourazouk, chroniqueur à "Radio Mars", pendant l’une des émissions, mettant en cause la méthode du coach des Lions de l’Atlas dans le choix des joueurs des clubs du championnat national D1 et les répercussions sur l’arrêt des matchs lors des dates FIFA, "la FRMF et la LNFP condamnent dans les termes les plus forts ce type de propos déplacés et dénués de tout fondement logique", indique la fédération dans un communiqué sur son site web.



Ce type de propos "porte gravement atteinte en premier lieu à la personne du coach de l’Equipe A ainsi qu’à toutes les composantes et institutions du monde du football", souligne la même source.



La FRMF rappelle, par ailleurs, "son droit légitime à recourir aux différents canaux réglementaires pour contrecarrer toute atteinte à l’image et à la notoriété de l’Equipe nationale A sous la houlette du coach Walid Regragui et son staff qui se consacrent avec dévouement et abnégation aux prochains rendez-vous".