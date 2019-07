La FRMF dément la démission d'Hervé Renard

16/07/2019 Libé

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a démenti, lundi, les informations qui circulent actuellement et qui font état de la démission de M. Hervé Renard de son poste de sélectionneur de l'équipe nationale A. Le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a tenu, dimanche et lundi, deux réunions avec M. Hervé Renard afin d'évaluer la participation des Lions de l'Atlas à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Egypte, précise la FRMF dans un communiqué. A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les enjeux futurs de l'équipe nationale et ont convenu de se réunir de nouveau lors des prochains jours, note le communiqué.