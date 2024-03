La FRMF adopte un système de barrages pour la relégation ou la promotion en Botola Pro D1

22/03/2024

Le comite directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a décidé d'organiser des matches barrages en aller-retour pour le maintien ou la montée en première division professionnelle (Botola Pro D1 Inwi).



Ainsi, selon la proposition de modification présentée par la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et approuvée par le comité directeur, les équipes classées 13ème et 14ème de la première division affronteront celles classées 4ème et 3ème de la deuxième division nationale, lit-on dans un communiqué publié par la FRMF à l'issue de cette réunion tenue jeudi à Salé, sous la présidence du président de la Fédération, Fouzi Lakjaa.



Les propositions de modification formulées par la LNFP ont porté également sur la suppression de l’appel concernant les aspects financiers, avec un recours direct à la Chambre d’Arbitrage du Sport "CAS" ou au Tribunal Arbitral du Sport "TAS", la validation de la modification concernant les équipes hôtes des matchs des 32èmes de finale de la Coupe du Trône, avec obligation d’avoir un éclairage au niveau des terrains et l'approbation de la modification concernant la participation des clubs aux matchs de la Coupe du Trône à partir des seizièmes de finale, avec obligation pour les équipes hôtes d’avoir un terrain en herbe naturelle, un éclairage et la technologie VAR.



Il s'agit également de la validation de la mise à jour du cahier des charges relatif à la participation des équipes dans les première et deuxième divisions de la Ligue professionnelle (infrastructures, ressources humaines et financières) et de la modification du système de compétition pour les catégories de jeunes.



Selon la même source, M. Lakjaa a informé les membres du Comité directeur sur l’avancement du dossier d’organisation de la Coupe du monde de 2030, les villes et les stades proposés pour accueillir les matchs ainsi que les moyens déployés dans ce projet, ajoutant que le président de la FRMF a par la suite présenté les principaux événements footballistiques que le Maroc accueillera prochainement et dans les années à venir, notamment la Coupe d’Afrique des nations de futsal à Rabat en avril prochain, la Coupe d’Afrique des nations 2025, la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans pour les années 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.



Le comité directeur a, en outre, adopté le modèle de convention de formation pour les jeunes joueurs (âgés de 12 à 18 ans), qui sera disponible pour les clubs et garantira tous les droits légaux aussi bien pour les joueurs que pour les clubs et donné son accord pour la création d’un comité conjoint comprenant les présidents des ligues régionales, de la ligue nationale, de la direction nationale de l’arbitrage, de la direction technique nationale et de la commission des relations avec la ligue nationale, afin de coordonner et unifier les mécanismes de travail en vue de fonder des ligues fortes.