La FRMB met en place son nouveau bureau directeur

23/11/2024

La Fédération royale marocaine de boxe (FRMB) a mis en place son nouveau bureau directeur, lors d'une réunion tenue jeudi à Rabat.

Dans un communiqué, la FRMB souligne que cette réunion s'inscrit dans le prolongement des travaux de l'Assemblée générale ordinaire élective, au cours de laquelle Abdeljaouad Belhaj a été réélu président de la fédération.

A cette occasion, M. Belhaj a émis le souhait que le nouveau bureau directeur puisse donner davantage d'éclat à la boxe nationale, notant que de jeunes cadres ont été choisis afin d'insuffler une nouvelle dynamique dans la gestion de la fédération, ajoute le communiqué.

Il a également relevé la nécessité d'accélérer les démarches administratives pour lancer la saison sportive 2024-2025 afin d'aborder les prochaines échéances dans les meilleures conditions.



Voici, par ailleurs, la composition du nouveau bureau directeur

Président: Abdeljaouad Belhaj

1er vice-président: Ahmed Bouhafsa

2-ème vice-président: Nabil Hilmi

Secrétaire général: Abdelilah Oudghiri

Vice-secrétaire général: Abderrazzak Elkile

Trésorier: Mourad Bassibas

Vice-trésorier: Sanae Benssiar



Conseillers: Abdelmalek Dkhissi, Zoubida Wissam, Jamal Chihab, Idridd Houceine, Adam Hilmi, Hicham Mahfoud et Hassan El Malhi.





Divers



Botola Pro D1

Ci-après le programme de la 11ème journée de la Botola Pro D1 prévue en cette fin de semaine :



Samedi

(16h00) : IRT-MAT

(20h00) :RSB-HUSA



Dimanche

(16h00) :RCAZ-JSS

(18h00) :SCCM-DHJ

(20h00) :FUS-MAS

A noter que les matches Raja-WAC, ASFAR-UTS et OCS-CODM devaient avoir lieu vendredi.



Rugby

L'équipe nationale de rugby à XV a validé son billet pour la finale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de la discipline (groupe B) en s'imposant face à son homologue du Botswana (64-0), mercredi au stade du Club Olympique de Casablanca.

Le XV national, qui a dominé cette rencontre de bout en bout, affrontera, dimanche, le vainqueur du match opposant le Cameroun au Madagascar, en finale du groupe B de ces éliminatoires.

Les éliminatoires du groupe A se déroulent en Tunisie avec la participation des équipes du pays hôte, du Nigeria, du Ghana et de la Zambie.

Les vainqueurs des deux groupes se retrouveront en match barrage, prévu en décembre au Maroc, afin de réserver une place en phase finale de la Coupe d'Afrique 2025, qui se tiendra dans la capitale ougandaise, Kampala, une étape décisive pour la qualification pour la prochaine Coupe du monde de rugby à XV.