La FPM et la CNSS discutent d'un statut social particulier pour les marins pêcheurs

24/09/2022

La création d'un statut social particulier pour les marins pêcheurs a été au centre d'une rencontre, tenue récemment, entre Mohamed Ali Oukacha, président de la Fédération des pêches maritimes (FPM) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Hassan Boubrik, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).



Cette rencontre a été l'occasion de discuter de la possibilité d'indemniser les marins pêcheurs qui ont perdu leur emploi pendant la prolongation de la période du repos biologique et de créer un nouveau statut social pour eux, visant à sécuriser leurs allocations et retraites et à prendre en compte toutes les spécificités de leur travail, indique la Fédération dans un communiqué.



Une cellule technique composée de la FPM, de la CNSS et du ministère de tutelle sera créée rapidement pour discuter des aspects technico-administratifs nécessaires à l'élaboration de ce nouveau statut visant à offrir une couverture sociale plus adaptée aux marins pêcheurs, fait savoir la même source.