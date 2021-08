La FNM met les bouchées doubles au service de la culture

19/08/2021

La Fondation nationale des musées(FNM) met les bouchées doubles au service de la culture à travers une programmation riche dans ses différents musées, qui proposent une multitude d'expositions aux visiteurs dans le strict respect des mesures sanitaires. Dans la ville ocre, la FNM organise actuellement des expositions artistiques au Musée des confluences Dar El Bacha, ouvert touslesjours de 10h à 18h sauf le lundi, et au Musée du tissage et du tapis Dar Si Said, ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi, indique un communiqué de la Fondation. La ville du Détroit offre, quant à elle, l'occasion de visiter le Musée Kasbah des cultures méditerranéennes, ouvert tous les jours de 10h à 17h30 sauf le mardi, et la Villa Harris-Musée de Tanger, ouvert touslesjours de 10h à 18 sauf le mardi, alors que dans la ville voisine de Tétouan, le Musée archéologique accueille les visiteurstouslesjours de 10h à 18h sauf le mardi. A Rabat, la FNM invite les visiteurs à découvrir les expositions proposées par le Musée national de la photographie à Rabat (ouvert tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi), le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat (ouvert tous les jours de 10h à 20h sauf le mardi) et celui l’histoire et des civilisations (ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi). Le Musée national de la céramique à Safi accueille les visiteurs tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi, poursuit le communiqué, faisant état de la mise en place de gratuités et de réductions sur l'ensemble des musées relevant de la FNM pour illustrer la place de ces lieux de célébration dans l'épanouissement culturel. Ainsi, les étudiants bénéficient d'un accès gratuit à l'ensemble des musées de la Fondation le mercredi et le vendredi alors que les enseignants et les porteurs de la carte ICOM (NDLR : Conseil international des musées) bénéficient d'un accès gratuit tous les jours d'ouverture. Pour les Marocains et les étrangers résidant au Maroc, l’accès est gratuit le vendredi, tandis que les Marocains résidant à l'étranger et les visiteurs munis du billet de train ONCF bénéficient, jusqu'au 30 septembre, de réductions respectives de 50% et 30%, conclut le communiqué.