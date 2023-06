La FNAP dévoile les secrets des danses et gestes

Coup d’envoi aujourd’hui à Marrakech du 52ème FNAP

22/06/2023

La 52ème édition du Festival National des arts populaires se tiendra, du 22 au 26 juin à Marrakech, sous le thème "Les secrets des danses et des gestes", avec la participation de 35 troupes folkloriques représentant les différentes régions du Royaume, ont annoncé, samedi, les organisateurs.



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par l'Association "Le Grand Atlas", en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cette édition, dont l'Allemagne sera l’invitée d’honneur et qui verra également la participation d’une troupe africaine, traduit les efforts visant à promouvoir cette manifestation qui compte parmi les plus grands et anciens festivals qui contribuent à la préservation du patrimoine culturel national, ont-ils précisé lors d’une conférence de presse dédiée à faire la lumière sur cette nouvelle édition.



L’édition 2023 sera marquée par la participation de 670 artistes, soit le plus grand nombre ayant pris part à ce festival depuis sa création en 1960, ont-ils ajouté, faisant savoir qu'elle se déroulera au Théâtre Royal en tant que site officiel du festival au lieu du Palais Badii en raison des travaux de réhabilitation en cours dans ce site historique.