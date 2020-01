La FDT souligne la centralité de la formation dans le nouveau modèle de développement

La Fédération démocratique du travail livre sa vision à la CSMD

10/01/2020

Le secrétaire général de la Fédération démocratique du travail (FDT), Abdelhamid Fatihi, a mis en exergue, mercredi à Rabat, la centralité de l'éducation et de la formation dans le processus de construction du nouveau modèle de développement.

"Placer l'éducation et la formation au cœur du processus de développement est une question substantielle", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une séance d'écoute des représentants de la FDT, organisée par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) que préside Chakib Benmoussa.

La possession de la science et du savoir est le moyen de parvenir au développement et à l'ouverture sur le monde, a-t-il insisté, mettant l'accent sur la nécessité "d'adopter la démocratie comme principe pour construire le nouveau modèle de développement, de reconsidérer la gestion de la politique dans notre pays dans diverses institutions et d'améliorer les services publics pour être à la hauteur" des attentes du citoyen marocain.

Sur le plan social, la délégation représentant la FDT a jugé nécessaire, d'après son secrétaire général, de promouvoir la couverture sociale, en particulier dans son volet relatif à l'assurance maladie et retraite, précisant que le défi auquel est confronté le processus de développement aujourd'hui est "comment rompre avec la rente, la corruption et le monopole qui rongent la société marocaine".

Concernant l'emploi, Abdelhamid Fatihi a fait savoir que la fédération a estimé qu'"il est temps de mettre en place des règles permanentes du dialogue social, à travers au moins une procédure réglementaire, sinon juridique". La délégation a conclu que le succès du nouveau modèle de développement et la protection des libertés publiques et des droits des citoyens sont possibles, selon la vision de la Fédération, si deux conditions sont remplies, à savoir la clarté et la confiance, mettant en avant, à cet égard, le rôle central de l'Etat dans ce projet de développement.

Outre son secrétaire général, la FDT a été représentée à cette réunion par Mohamed Boutouil, Abdessadek Saidi, Abdellatif El Youssfi, Aicha Taki, Noureddine Fatih et Mohamed Amine Semlali, membres du bureau central.

La CSMD a tenu, depuis la semaine dernière, des réunions avec les représentants du Rassemblement national des indépendants (RNI), du Mouvement populaire (MP), du Parti justice et développement (PJD), de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), du parti de l'Istiqlal (PI), du Mouvement démocratique et social (MDS), du Parti du progrès et du socialisme (PPS), de l'Union constitutionnelle (UC), de l'Union marocaine du travail (UMT), de l'Union générale des travailleurs du maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC).

La CSMD avait décidé, le 24 décembre dernier, de procéder à l'écoute des institutions et des forces vives de la nation incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations, et ce dans un esprit d'ouverture et de construction commune.

Dans cette même logique de participation et d'inclusion, la CSMD avait fait savoir qu'elle mettra en place une plateforme digitale permettant de recevoir et de collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens, afin d'enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.

La Commission organisera également une série de réunions de terrain pour écouter les citoyens et les différentes composantes de la société marocaine dans l'optique de consolider l'esprit d'interaction et d'ouverture qui caractérise son travail.

L'essentiel des séances d'écoute

Voici l'essentiel des séances d'écoute entamées jeudi 2 janvier 2020, par la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) avec les représentants des partis politiques et des syndicats :

* Jeudi 2 janvier 2020:

- Réunion avec le PJD

Les propositions du Parti justice et développement relatives au nouveau modèle de développement s'articulent autour de trois thèmes principaux, à savoir "la nécessité de s'appuyer sur l'ensemble des valeurs sociétales inclusives et authentiques, la consécration du choix démocratique et le renforcement du système de gouvernance".

- Réunion avec l’USFP

L'Union socialiste des forces populaires a élaboré sa vision du nouveau modèle de développement autour de cinq principaux axes, à savoir les piliers institutionnel, économique, social, sociétal et culturel.

- Réunion avec le PI

- Pour le Parti de l’Istiqlal, le nouveau modèle de développement doit rompre avec l'économie de rente et des privilèges et adopter une gouvernance basée sur l'efficacité et la globalité.

* Vendredi 3 janvier 2020:

- Réunion avec le MDS

Pour le Mouvement démocratique et social, le nouveau modèle de développement doit être basé sur la consolidation du chantier de la régionalisation avancée, tout en mobilisant les moyens pour atteindre cet objectif.

- Réunion avec l’UMT

Pour l'Union marocaine du travail, le nouveau modèle de développement devra prendre en considération le respect des lois sociales, la garantie des conditions de travail décentes et la réalisation de la justice fiscale.

* Samedi 4 janvier 2020:

- Réunion avec l’UGTM

- L'Union générale des travailleurs du Maroc estime que le nouveau modèle de développement, actuellement en phase de conception, doit immanquablement garantir les droits syndicaux et la protection sociale de la classe ouvrière.

- Réunion avec la CDT

La Confédération démocratique du travail appelle à revoir le mode de gouvernance en matière de travail, en accordant une place de choix aux syndicats à travers une présence au sein des conseils d’administration et de surveillance, afin qu'ils participent à la prise des décisions stratégiques qui concernent les travailleurs marocains.

* Mardi 7 janvier 2020:

- Réunion avec l’UC

L'Union constitutionnelle estime que le nouveau modèle de développement en cours d'élaboration doit prendre en compte la nécessité d'orienter une grande partie des investissements publics vers les secteurs productifs et pourvoyeurs d’emplois.

* Mercredi 8 janvier 2020:

- Réunion avec le RNI

Le Rassemblement national des indépendants souligne le caractère prioritaire de l’emploi, la santé et l’éducation dans la construction du nouveau modèle de développement

- Réunion avec la FDT

Pour la Fédération démocratique du travail, il est nécessaire d'adopter la démocratie comme principe pour construire le nouveau modèle de développement, de reconsidérer la gestion de la politique dans notre pays dans diverses institutions et d'améliorer les services publics pour être à la hauteur des attentes du citoyen marocain.

- Réunion avec l’ARM

La vision de l'Association des régions du Maroc pour le nouveau modèle de développement doit s'appuyer sur les recommandations des premières Assises nationales de la régionalisation avancée tenues récemment à Agadir.

- Réunion avec le PAM

Pour le Parti authenticité et modernité, il y a lieu de mettre au point un contrat social qui s'inspire des valeurs et principes énoncés dans la Constitution, ainsi que dans le système international des droits de l'Homme.