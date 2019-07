La FDT exprime son rejet total du projet de loi réglementaire sur la grève

27/07/2019 Libé

La Fédération démocratique du travail a réitéré, de nouveau, son rejet total du projet de loi réglementaire sur la grève, considérant que les dispositions de ce projet qui vise à restreindre le droit de grève, sont contraires aux principes des droits de l'Homme et aux dispositions de la Constitution, et portent atteinte aux droits et acquis des travailleurs.

Dans un communiqué relayé par notre confrère Al Ittihad Al Ichtiraki, le bureau central de la FDT a appelé les différentes composantes syndicales nationales à unifier leurs positions concernant ce projet de loi réglementaire que le gouvernement entend mettre dans le pipe législatif au mépris des mécanismes du dialogue social et de la négociation collective.

Elle a considéré que la lutte qui doit être menée contre ce projet ne devrait pas être seulement syndicale, mais concerner toutes les forces nationales et démocratiques.

La gravité de ce projet, poursuit la même source, réside dans ses implications régressives concernant les acquis réalisés. Il est également aux antipodes de l'esprit de la Constitution de 2011, puisqu’au lieu d’oeuvrer à la consolidation des libertés syndicales et à la ratification des accords internationaux pertinents, il édicte des conditions qui pourraient rendre quasiment impossible d’exercer le droit de grève et des sanctions qui sont de nature à criminaliser l'appartenance syndicale.

Le bureau central a également appelé tous les membres de la FDT à communiquer avec les différentes composantes des travailleurs marocains pour leur expliquer la gravité de ce projet et à se mobiliser pour y faire face par tous les moyens.