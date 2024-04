La FDT dénonce sa mise à l’écart injustifiée du dialogue social

Appel à l'unité et à la résistance

04/04/2024

Dans un contexte où les droits des travailleurs sont trop souvent bafoués, la Fédération démocratique du travail (FDT) émerge comme un rempart inébranlable dans la quête de justice sociale au Maroc. En tant que centrale syndicale majeure, la FDT déplore, dans un communiqué sans équivoque, son exclusion injustifiée du dialogue social.



Se positionnant comme une voix audacieuse et résolue, prête à défendre avec vigueur les intérêts des travailleurs face aux injustices et aux abus, la FDT a également lancé un vibrant appel à la solidarité et à la résistance, tout en révélant les carences flagrantes du gouvernement envers les travailleurs et en soulevant les lacunes majeures dans le respect des accords sectoriels, notamment dans les domaines cruciaux de la santé et de la justice.



Le bureau central de la FDT a souligné le manque de sérieux dans les dialogues, en particulier en ce qui concerne les collectivités locales, les Chambres de l’artisanat et la Poste. Ces lacunes témoignent, selon la FDT, d'un désintérêt gouvernemental pour les préoccupations des travailleurs et des fonctionnaires du secteur public.



Dans un pays où l'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser, où le poids des taxes écrase les familles les plus modestes, il est urgent d'agir. C'est pourquoi la FDT exige des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des travailleurs marocains. Elle réclame une augmentation générale des salaires et des indemnités, ainsi que des réductions fiscales pour soulager la pression économique sur les ménages. De plus, la FDT insiste sur l'adoption de régimes de retraite justes et équitables, mettant en garde contre toute réforme qui pourrait appauvrir davantage les travailleurs.



La question des libertés syndicales est également au cœur des préoccupations de la FDT. Elle demande notamment au gouvernement de promulguer des lois garantissant le respect de ces libertés et la protection contre les licenciements abusifs, soulignant l'importance de ces mesures avant toute réglementation sur le droit de grève.



La montée des tensions économiques au Maroc préoccupe également la FDT. La suppression envisagée des subventions sur le gaz butane risque d'aggraver les conditions de vie déjà précaires de la population. La FDT met en garde contre les conséquences sociales désastreuses d'une telle décision.



Mais la Fédération démocratique du travail ne se contente pas de dénoncer les injustices : elle appelle à l'action. Dans un contexte où la tension sociale est à son paroxysme, où les familles luttent pour joindre les deux bouts, il est temps de se lever et de dire non à l'oppression. La FDT appelle à l'unité, à la solidarité, à la résistance et se tient aux côtés de tous ceux qui luttent pour la justice sociale, pour un monde où chacun peut vivre dignement. Car seule la lutte collective peut renverser les injustices et ouvrir la voie à un avenir plus juste et plus équitable pour tous.



La FDT réaffirme, par ailleurs, son soutien indéfectible au peuple palestinien, condamnant fermement les actes de violence et d'oppression perpétrés par Israël à Gaza. Elle en appelle à la communauté internationale pour une intervention urgente en vue de mettre fin à ces atrocités et de garantir la sécurité et la dignité du peuple palestinien.



Mehdi Ouassat