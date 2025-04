La FDT commémore le 1er Mai : “ Les droits justes et légitimes ne peuvent souffrir aucune concession ni tractation ”

24/04/2025

La Fédération démocratique du travail (FDT) a choisi comme thème «Aucune concession sur les droits justes et légitimes» pour commémorer les festivités du 1er Mai.



A cet effet et dans le cadre des préparatifs pour les manifestations du 1er Mai, le Bureau central de la FDT a tenu, dimanche dernier, une réunion de coordination régionale, sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et du Secrétaire général de la FDT, Youssef Aidi, en présence de responsables de la FDT et de l’USFP dans les régions de Casablanca, Settat, Rabat, Salé et Kénitra.



Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la coordination sur le terrain et d’unifier les efforts organisationnels, en vue de concrétiser l’adhésion collective dans la défense des droits sociaux et des libertés syndicales dans la conjoncture économique et sociale actuelle.