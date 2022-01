La FBF soupçonne une manipulation des tests Covid-19 des Etalons

10/01/2022

Le président de la Fédération burkinabaise de football (FBF), Lazare Banssé a adressé, samedi soir, une lettre au secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) pour protester contre le résultat positif au Covid-19 de 5 joueurs et de 3 membres du staff technique.



Une «équipe médicale» serait passée à l’hôtel des Etalons et a effectué des prélèvements pour le test PCR conformément au protocole sanitaire prescrit par la CAF avant les matchs, rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB), faisant savoir que la FBF à travers son président Lazare Banssé soupçonne «une manipulation des tests Covid-19 des Etalons».



M. Banssé a expliqué que «nous avons constaté de graves anomalies dans la procédure de prélèvement et l’heure tardive d’arrivée des techniciens aux environs de 22 heures après avoir réveillé les joueurs de leur sommeil».



Selon la même source, le président Banssé a poursuivi que «nous avons relevé par ailleurs l’arrivée dans notre hôtel d’une équipe non mandatée que nous avons refoulée. Une deuxième équipe est arrivée n’ayant présenté aucun document officiel d’identification».



Après ces prélèvements les résultats révèlent que les joueurs «Edmond Tapsoba, Aboubacar Dango Ouattara, Oula Abass Traoré, Soumaïla Ouattara, Saidou Simporé», l’entraîneur Kamou Malo et ses adjoints Ablassey Alain Nana et Benjamin Raphaël Henry Lazaro sont positifs au Covid-19.



«Cette situation est de nature à compromettre l’équité sportive et la cérémonie d’ouverture de la CAN Cameroun 2021», a-t-il dit, exigeant la reprise des tests dans un laboratoire indépendant sous la supervision de la CAF et en présence de nos médecins.



Le Burkina Faso à travers la FBF espère donc après cette lettre de protestation, une prompte réaction et une suite favorable avant le match d’ouverture l’opposant au pays hôte, le Cameroun, note l’AIB.



Le Burkina Faso est logé dans la poule A avec le Cameroun (pays hôte), le Cap-Vert et l’Ethiopie.

Augmentation des primes

Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé d'augmenter la valeur des primes de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 qui devait débuter ce dimanche au Cameroun.



La décision a été prise vendredi à Douala, au Cameroun, lors d'une réunion du Comité exécutif, présidée par le président de l'instance africaine, Patrice Motsepe , indique un communiqué de la CAF publié sur son site officiel.



"Cette augmentation est conforme à l'engagement de la CAF de récompenser les meilleures performances et de renforcer le statut de sa compétition la plus prestigieuse, la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies", souligne le texte.



Ainsi, le vainqueur de la compétition continentale remportera un chèque de 5 millions de dollars (soit une augmentation de 500.000 USD). Cette année, le finaliste sera récompensé par la somme de 2,75 millions de dollars (soit une augmentation de 250.000 USD). Enfin, les demi-finalistes et les quart de finalistes empocheront respectivement 2,2 millions de dollars (soit une augmentation de 200.000 USD) et 1,175 million de dollars (soit une augmentation de 175.000 USD).



La CAF a augmenté ses dotations des primes de la Coupe d'Afrique des nations de 1,850 million USD, note la même source.