La FAO plaide pour la création d’un mécanisme de financement des importations alimentaires

25/04/2022

Aider les nations pauvres à faire face à l’envolée des prix résultant de la guerre en Ukraine

Face à l’envolée des prix alimentaires résultant de la guerre en Ukraine, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a décidé de prendre le taureau par les cornes. L’agence onusienne a, en effet, appelé récemment à la création d’un mécanisme de financement des importations alimentaires (FIFF) en vue d’aider les pays les plus pauvres à faire face à l’envolée des prix et d’accroître la production et la productivité agricoles mondiales de manière durable. «Alors que la pandémie de Covid-19 mettait déjà à mal les budgets, le conflit en Europe de l’Est a fait grimper l’indice des prix des produits alimentaires de la FAO à un niveau jamais atteint, frappant le plus durement les personnes vulnérables», a constaté la FAO relevant que la hausse des prix des engrais compromet les récoltes futures à l’échelle mondiale. Plus grave encore, les projections de la FAO tendent à montrer que «le conflit pourrait ajouter 13,1 millions de personnes supplémentaires au nombre de celles qui souffrent de la faim entre 2022 et 2026, par rapport au scénario de référence », poursuit la FAO. Pour bien comprendre la préoccupation de l’agence des Nations unies, il est important de rappeler que la Russie et l’Ukraine sont des acteurs importants du marché mondial de l’alimentation. Ces deux pays représentent au moins 30% des importations de blé de près de 50 pays. Et ce n’est pas tout. Comme l’a relevé la FAO dans un communiqué, la Russie compte également parmi les grands exportateurs d’engrais. A titre de rappel, en 2020, le «pays s’est classé au premier rang des exportateurs d’engrais azotés, au deuxième rang des fournisseurs de potassium et au troisième rang des exportateurs d’engrais phosphoreux», a fait savoir l’agence des Nations unies ajoutant que les prix de l’énergie ont également augmenté, principalement en raison des conditions du marché. D’où l’urgence de mettre en place un tel mécanisme dont les interventions seraient strictement fonction des besoins urgents et limitées aux pays à revenu faible et aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure qui sont des importateurs nets de produits alimentaires, selon les précisions du directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Objet de l’une des six propositions de politique générale rassemblées par la FAO en riposte à la crise, le FIFF est conçu pour accroître la résilience future en demandant aux pays éligibles de s’engager à investir davantage dans des systèmes agroalimentaires durables, a-t-il expliqué dans un message vidéo adressé à une réunion de ministres des Finances et de gouverneurs des banques centrales organisée par le Groupe des 20 à Washington. Dans son message, le DG de la FAO a précisé que ce mécanisme, qui se veut complémentaire de ceux qui existent déjà au sein du système des Nations unies, avait fait l’objet d’essais de mesure de son incidence sur les marchés mondiaux qui s’étaient avérés concluants. Selon Qu Dongyu, le mécanisme qu’il appelle de ses vœux à mettre en place serait facile à administrer et à transposer à plus grande échelle. «Il est grand temps d’œuvrer ensemble à l’éradication de la faim et de la malnutrition dans le monde», a lancé le patron de cette institution internationale créée en 1945 dans l’objectif suprême d’«aider à construire un monde libéré de la faim». Qu Dongyu a, enfin, assuré que les essais de mesure de l’incidence de ce mécanisme amenaient à la conclusion suivante : «Nous devons augmenter la production et la productivité agricoles dans le monde, sans négliger la durabilité».