La FAA et l'OAAC signent à Rabat un mémorandum d’ entente pour renforcer la coopération régionale en matière d’ aviation

21/12/2022

L’Administration de l’aviation fédérale (FAA) des Etats-Unis et l’Organisation arabe de l’aviation civile (OAAC) ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération régionale en matière d’aviation.



Ce mémorandum d’entente constitue une étape importante dans l’avancement du partenariat entre la FAA et l’OAAC, améliorant les mécanismes de consultation et de coopération dans les domaines de la sûreté, de la navigation aérienne, de la sécurité, de l’environnement et du transport aérien, indique un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis au Maroc.



Il vise également à renforcer la coordination et la collaboration entre l’OAAC et la FAA via le partage d’informations sur les études aéronautiques, en mettant l’accent sur les résultats de recherches et de publications spécialisées, rapporte la MAP.



L’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, exprimé sa satisfaction s'est dit "réjoui à l’idée de collaborer avec l’OAAC afin de promouvoir un système d’aviation mondiale sécurisé, efficace et durable".



L’OAAC, dont le siège social est établi à Rabat, représente les autorités de l’aviation civile à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et compte 22 Etats membres.



Le rôle du Maroc dans l’organisation de la cérémonie de signature de ce mémorandum démontre le leadership du Royaume quant à des questions régionales telles que la coopération et la sécurité de l’aviation, souligne le communiqué.



La semaine dernière, la FAA, en collaboration avec l’OAAC et le Bureau régional du Moyen-Orient de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a organisé à Rabat un atelier de deux jours sur le programme de sécurité pour le transport des matières dangereuses.