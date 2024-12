La Direction générale de l’hydraulique et les Agences des bassins hydrauliques en conclave pour débattre de la problématique du stress hydrique

27/12/2024

Les moyens à même de remédier à la problématique du stress hydrique ont été au centre d’une réunion de coordination entre la Direction générale de l’hydraulique et les Agences des bassins hydrauliques, tenue mercredi à Rabat.



Présidée par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, cette réunion intervient en application des contenus du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la 2ème édition des Assises nationales de la régionalisation avancée dans son volet relatif à la nécessité d’instaurer une gouvernance de l’eau afin de renforcer l’approche intégrée de la politique publique dans le domaine de l’eau, indique un communiqué du ministère.



A cette occasion, le ministre a mis en avant les Hautes Orientions Royales visant à surmonter la problématique de la sécheresse et du stress hydrique qui implique des défis urgents et futurs nécessitant l'achèvement de la construction des grands projets hydrauliques dans toutes les régions du Royaume, relève la même source.



Compte tenu du développement territorial durable, il est impératif d'accélérer aussi bien la construction des barrages programmés, que l'achèvement des interconnexions hydrauliques entre les bassins et les stations de dessalement de l'eau de mer, outre la consolidation de l'économie d'eau, notamment dans le domaine de l'irrigation, a souligné le ministre.



Dans le même contexte, M. Baraka a appelé à la nécessité d’appréhender la question de l'eau dans toutes ses dimensions et avec la rigueur requise en agissant contre toute forme de gaspillage et d'exploitation arbitraire et irresponsable des ressources hydriques, tout en encourageant la réutilisation des eaux usées, la rationalisation de l'exploitation des eaux souterraines, et la préservation des nappes phréatiques.



Plusieurs thématiques ont été également examinées lors de cette réunion, notamment la situation hydrologique, la sécurisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans toutes les régions du Royaume, la rationalisation de la consommation de cette ressource vitale pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation, ainsi que les mesures à prendre au niveau de chaque bassin pour assurer la satisfaction de 100% des besoins en eau potable et de 80% des besoins d'irrigation.



Les directeurs des dix bassins hydrauliques du Maroc ont également présenté des exposés sur la situation actuelle de l'eau dans les différentes régions du Royaume, ainsi que sur l'état d'avancement des projets visant à améliorer l'offre en eau et son développement au niveau national.