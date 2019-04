La Délégation de l’UE et la BEI renforcent leur action en faveur du secteur privé marocain

La banque de l’Union européenne signe un protocole d’accord avec l’AMICA

26/04/2019 Alain Bouithy

La Délégation de l'Union européenne au Maroc et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé le renforcement de leur action en faveur du secteur privé marocain.

Annonce en a été faite lors de la Fête de l’Europe célébrée par les deux institutions, mercredi 24 à Casablanca, avec le secteur privé européen et marocain.

L’engagement pris par la Délégation de l’UE et la banque de l’Union européenne vise à « mieux répondre aux besoins de financement et de développement des entreprises marocaines », ont indiqué les deux partenaires du Maroc dans un communiqué conjoint.

A noter qu’en marge de cet événement, la BEI a aussi signé un protocole d’accord avec l’Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA).

« L’objectif de cette nouvelle signature est d’impulser une dynamique de coopération qui permettra à des partenaires privés et institutionnels de s’associer à cette initiative dans le secteur clef que représente l’industrie automobile pour l’économie marocaine », selon ledit communiqué.

A travers ce nouvel accord, la banque de l’Union européenne « réaffirme avec force son soutien aux entreprises marocaines afin de leur donner les moyens de se développer au Maroc comme à l’international, tout en donnant de nouvelles opportunités d’emploi aux marocains », a-t-on souligné de même source.

Pour rappel, le Maroc est le deuxième plus important bénéficiaire des financements de la Banque européenne parmi les pays voisins du sud de l’Europe avec 25% des investissements totaux de l’institution financière dans la région.

« La BEI a consacré depuis 2007 près de 5 milliards d’euros d’investissements à la mise en œuvre de nouveaux projets dans des secteurs clés de l’économie marocaine tels que le secteur privé et le soutien aux entreprises, le transport urbain, l’énergie, l’eau et l’assainissement, l’éducation des jeunes », a-t-on précisé.

Célébrée en coopération avec l'Union des Chambres de commerce et d'industrie européennes (EuroCham Maroc), la fête de l'Europe intervient cette année à un moment très important dans les relations entre le Maroc et l'Union européenne, marqué par la venue en début d’année au Maroc de Federica Mogherini (les 16 et 17 janvier derniers).

En effet, l’entretien de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne avec Sa Majesté Mohammed VI a marqué la relance du partenariat entre le Maroc et l'UE.

« La volonté est maintenant de hisser les relations à un niveau encore plus élevé d'ambition partagée dans tous les domaines d'intérêt commun, parmi lesquels figurent l'économie, le commerce et l'investissement, le développement du secteur privé », peut-on lire dans le communiqué.

S’adressant au secteur privé européen et marocain, l’ambassadeur de l'UE au Maroc, Claudia Wiedey, a déclaré : « Vous êtes au cœur de la relation entre l'Union européenne et le Maroc. Nous avons besoin de travailler main dans la main, Union européenne, BEI, EuroCham Maroc, pour faire en sorte que la relance du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne soit porteuse d'encore plus de prospérité partagée », tout en les assurant d’être à leur « disposition, mais aussi à votre écoute ».

Outre l’ambassadeur de l'UE au Maroc, soulignons que la fête de l'Europe a été célébrée en présence de la représentante de la BEI au Maroc, Anna Barone, du président d’EuroCham Maroc pour l'année 2019, Mazen Sowan ; des présidents des huit Chambres de commerce et d'industrie membres d'EuroCham Maroc ainsi que de nombreuses personnalités du monde économique et diplomatique.