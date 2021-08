La DRS de Marrakech-Safi appelle à une adhésion massive à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19

13/08/2021

La Direction régionale de la santé (DRS) de Marrakech-Safi a appelé, jeudi, les citoyens à adhérer pleinement aux mesures préventives mises en place par les autorités pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et à intensifier l’adhésion à la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19.



"Compte tenu de la recrudescence des cas de la Covid-19 dans la région de Marrakech-Safi, notamment en cette période coïncidant avec les vacances estivales marquées par un grand mouvement des citoyens, un facteur qui accélère la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), la DRS de Marrakech-Safi exhorte les citoyens à faire preuve de davantage de vigilance et moins de laxisme, et à adhérer pleinement aux mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le port obligatoire et adéquat des bavettes et la désinfection permanente des mains", souligne la direction dans un communiqué.



Les efforts se poursuivent et se sont intensifiés pour faire face à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau régional marquée par une augmentation des cas d’hospitalisation et la pression sur le système de santé, relève la même source.



Selon le communiqué, la DRS veille au renforcement de l’offre sanitaire et l’augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux au niveau de la région à travers l’ouverture de nouveaux services dédiés à la prise en charge des cas de la Covid-19 ou l’aménagement de chapiteaux supplémentaires dotés de tous les équipements médicaux nécessaires pour la prise en charge de ces cas, ce qui permettra d’alléger la pression sur les structures hospitalières et les professionnels de la santé, qui sont mobilisés en permanence et ne ménagent aucun effort pour lutter contre la pandémie à travers le suivi de la situation épidémiologique et la prise en charge des cas de la Covid-19 ou assurer la réussite de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 en vue d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus et la réalisation de l’immunité collective et le retour à la vie normale.



Ainsi, la DRS de Marrakech-Safi appelle les citoyens âgés de 20 et plus à intensifier leur adhésion à la campagne nationale de vaccination pour recevoir la première dose du vaccin et ensuite respecter le rendez-vous fixé pour la deuxième dose, de même que les femmes allaitantes et les femmes enceintes qui peuvent, dès le quatrième mois de grossesse, bénéficier du vaccin anti-Covid-19.



Dans le but d’accélérer l’opération de vaccination contre la Covid-19 et éviter l’encombrement, des vaccinodromes (grands centres dédiés à la vaccination anti-Covid-19) au niveau de la région ont été mis à la disposition des citoyens durant toute la semaine (jusqu’à 21H00), alors que les autres stations de vaccination restent ouvertes devant la population sans aucune condition d’adresse ou de domicile.



Dans ce contexte, la DRS tient à remercier les professionnels de la santé qui sont dans la première ligne du combat mené contre cette pandémie, pour tous les efforts consentis pour la protection de la santé des citoyens.