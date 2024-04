La DIDH tient une séance de travail avec le président de l’Assemblée parlementaire du CdE

17/04/2024

Le Sscrétaire général de la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH), Abdelkarim Boujradi, a tenu, mardi à Strasbourg, une séance de travail avec le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (CdE), Theodoros Rousopoulos, portant sur les moyens d'approfondir la coopération entre les deux parties.



"Nous avons tout à gagner en renforçant cette coopération, en la rendant plus stratégique et en l'élargissant au-delà de nos frontières", a déclaré M. Boujradi à la MAP à l’issue de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du consul général du Maroc à Strasbourg, Omar Amghar.



En travaillant de concert, "nous pouvons réaliser des progrès significatifs et exploiter pleinement le potentiel de cette collaboration", a-t-il poursuivi, faisant savoir que "notre programme de coopération avec le CdE pour les années 2024-2025 a été finalisé, validé et sera bientôt signé".



Cette réunion a été aussi l'occasion de mettre en avant les grandes avancées réalisées par le Royaume en matière de droits de l'Homme, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a encore relevé le SG de la DIDH, en visite de travail de deux jours au CdE.



Pour sa part, M. Rousopoulos s'est réjoui, lors de cette réunion, de la profondeur et la solidité des relations entre le Royaume et le CdE, exprimant son souhait de les renforcer davantage.



Le responsable a également souligné "le rôle actif" de la délégation parlementaire marocaine auprès de l'Assemblée parlementaire du CdE (APCE), grâce au statut de "partenaire pour la démocratie" dont le Royaume jouit auprès de cette importante assemblée parlementaire depuis 2011.



M. Boujradi, qui a conduit une importante délégation au siège du CdE, composée notamment de la conseillère du ministre de la Justice, Fatima Al-Zahra Maa Al-Ainin, a également tenu, le même jour, des séances de travail avec plusieurs responsables de divers départements du CdE. Il s'agit de la directrice du congrès des Pouvoirs locaux et régionaux, Claudia Luciani, du directeur de la direction de la Coordination des Programmes, Claus Neukirch, et de l’adjoint au directeur du Bureau du Commissaire aux droits, Özgür Derman.



Ces entretiens ont porté sur les moyens de raffermir la coopération entre la DIDH et le CdE, notamment en matière de promotion des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de mise en oeuvre territoriale des engagements des Etats en la matière.



Lundi, M. Boujradi s'est entretenu avec la secrétaire générale du CdE, Marija Pejčinović Burić, le directeur à la direction générale de la démocratie et de la dignité humaine, Jeroen Schokkenbroek, le vice-président de la Conférence des Organisations internationales non-gouvernementales (OING), Christoph Spreng, la directrice de la sécurité, de l'intégrité et de l'État de droit, Hanne Juncherk, et le juge à la Cour européenne des droits de l’Homme, Georges Ravarani.