La DGCT et le Groupe Al Omrane unissent leurs efforts pour un meilleur pilotage des projets d'habitat et de développement territorial

10/06/2022

La Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), relevant du ministère de l’Intérieur, et l'opérateur public Al Omrane ont signé mardi 7 juin une convention de partenariat qui vient consolider les liens de collaboration étroite entre les deux institutions et formaliser un engagement mutuel pour faire aboutir un important processus de partage des données et d’informations relatives aux projets d’habitat et de développement territorial.



En effet, à travers ce partenariat, la DGCT et le Groupe Al Omrane mettront en place un dispositif visant l’interopérabilité entre le système d’information du Groupe Al Omrane et la plateforme PMO (Project Management Office) développée par la DGCT en collaboration avec la Trésorerie générale du Royaume et l’Université internationale de Rabat.



Ce dispositif permettant ainsi l’échange automatique des données relatives au suivi de la mise en œuvre des projets d’habitat et de développement territorial menés par le Groupe Al Omrane en partenariat ou pour le compte des partenaires institutionnels au niveau territorial.



Cette initiative de partenariat public/public s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations Royales, en matière de digitalisation des process et d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’administration, traduites dans les recommandations du nouveau modèle de développement et érigées en priorité par le programme gouvernemental.



Pour le Groupe Al Omrane, cette initiative intervient à un moment important du déploiement, conformément aux résolutions de son Conseil de surveillance et avec l’appui du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, de sa feuille de route digitale qui consacre son engagement sur la voie de la modernisation des outils de gestion et de pilotage des programmes publics et sa volonté de renforcer davantage son ancrage territorial à travers sa mobilisation dans l’accompagnement des chantiers de la régionalisation avancée et la dynamique de ses sociétés régionales en tant que partenaires des acteurs locaux.



Ce nouveau partenariat permettra au Groupe Al Omrane de profiter des fonctionnalités qu’offre la plateforme digitale, développée par la DGCT, dédiée au suivi des indicateurs de performance des projets de développement au niveau national, et ce grâce à la maturité technique et technologique de cette plateforme, lui conférant pleinement le rôle de véritable outil d’intelligence territoriale et d’outil d’aide à la décision.