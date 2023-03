La DG du FMI recommande d’accorder une ligne de crédit au Maroc

09/03/2023

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, va recommander au Conseil d’administration du FMI d’accorder au Maroc une ligne de crédit modulable de 5 milliards de dollars sur deux ans, indique lundi un communiqué du Fonds publié à Washington.



"Compte tenu de la solidité des cadres de politique économique et du bilan du Maroc, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a l’intention de recommander l’approbation d’un accord au titre de la ligne de crédit modulable en faveur du Maroc lorsque le conseil d’administration du FMI se réunira de nouveau dans les prochaines semaines pour prendre une décision”, indique l’institution financière internationale.



Selon le communiqué, “le conseil d’administration du FMI s’est réuni aujourd’hui en séance informelle afin d’examiner une demande des autorités marocaines relative à un accord biennal au titre de la ligne de crédit modulable (LCM) avec le FMI, pour un montant équivalent à 3,7262 milliards de DTS (environ 417% de la quote-part du Maroc, soit 5 milliards de dollars)”, rapporte la MAP.



“Cette ligne de crédit aide les pays à se prémunir contre des chocs extérieurs en adoptant des cadres de politique économique très solides et en établissant un bilan de bons résultats économiques grâce à un accès considérable et immédiat à des ressources du FMI, sans conditionnalité a posteriori”, précise le Fonds, ajoutant que les autorités marocaines ont “l'intention de traiter la ligne de crédit comme un dispositif de précaution”.

“Le FMI est disposé à continuer d’aider le Maroc à faire face aux risques découlant d’une conjoncture mondiale très incertaine”, conclut le communiqué.



Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, avait annoncé qu’une ligne de crédit modulable avec le FMI est envisagée en mars 2023. Lors du point de presse à l’issue de la 4e et dernière réunion trimestrielle de 2022 de BAM, M. Jouahri a expliqué que ce "mécanisme de financement est réputé pour sa souplesse et assure aux pays admissibles l’accès immédiat à un montant élevé de ressources du FMI sans conditionnalité continue".



L’éligibilité du Maroc à la LCM dépendra en grande partie de sa sortie de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), avait encore précisé le gouverneur de la Banque centrale.



Le Groupe d’action financière a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc de la liste grise, et ce lors de l’Assemblée générale du GAFI, tenue à Paris, du 20 au 24 février 2023.