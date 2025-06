La Cour des comptes abrite une réunion technique de JURISAI

12/06/2025

La Cour des comptes, en sa qualité de Secrétariat général de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques à compétences juridictionnelle (JURISAI), a abrité, mardi, une réunion technique de haut niveau du comité directeur de l’Organisation.



Cette réunion a connu la participation de représentants des institutions supérieures de contrôle (ISC) en provenance de la France, du Portugal, du Brésil, du Sénégal, de l’Italie, de l’Espagne, de la Mauritanie, de l’Angola, de Djibouti et du Maroc, indique un communiqué de la Cour des comptes.



Le Premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, a souligné dans son allocution d’ouverture, que la tenue de cette réunion marque l’aboutissement d’un processus de coordination continue et d’échanges réguliers mené au sein des commissions permanentes de l’Organisation, précisant que JURISAI a franchi des étapes significatives dans l’accomplissement de sa mission.



Elle a insisté sur le fait que cette rencontre dépasse le simple cadre procédural et administratif pour constituer une plateforme d’évaluation des orientations et d’élaboration des décisions stratégiques futures, rapporte la MAP.



Mme El Adaoui a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement ferme de la Cour des comptes du Royaume du Maroc à déployer tous les efforts nécessaires pour contribuer au succès de cette organisation et accompagner sa dynamique, afin qu’elle soit en mesure de répondre efficacement aux enjeux et défis émergents en matière de contrôle juridictionnel des finances publiques.



La tenue de cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de JURISAI, visant à consolider les bases nécessaires au renforcement de sa performance et à l’élargissement de son rayonnement institutionnel, relève la même source.



L’ordre du jour a notamment porté sur la présentation et la discussion des rapports des commissions de l’organisation, la feuille de route de ses partenariats, ainsi que les aspects financiers de sa gestion.



En marge de cette réunion, la Cour des comptes a organisé, mercredi dernier, un séminaire international sous le thème "La communication des institutions supérieures de contrôle sur leurs activités juridictionnelles : enjeux et défis".



Ce séminaire, qui a connu la participation d’experts internationaux des ISC membres, vise à discuter des fondements institutionnels, du cadre normatif et de l’importance stratégique de la communication autour des activités juridictionnelles, ainsi que des défis et aspects pratiques liés à cette communication.